Открыть коррекционную школу для особенных детей просит жительница Бердска

10 апреля в администрации Бердска на расширенном заседании координационного Совета по делам инвалидов при главе Бердска члены совета, представители общественных и образовательных организаций обсуждали вопросы социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Чиновники рассказали о мерах поддержки таких детей в Бердске вчера, 10 апреля.

Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова сообщила, что в Бердске учатся 990 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 183 инвалидов. Она отметила, что в городе нет специальных образовательных организаций, поэтому дети с ОВЗ ходят в обыкновенные школы, но учатся инклюзивно. В 168 классах занимаются 347 особенных детей. Так, в школах №3, 9,12 и 39 такие детки посещают коррекционные классы, а в школе № 106 обучаются на дому. Дошкольные учреждения посещают 507 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья.

Родители особенных детей предложили власти Бердска создать дополнительные коррекционные классы и школы для своих «особенных» деток.

Например, Анна Диденко рассказала историю своего сына: еще в 2016 году семье обещали учебу в коррекционном классе. Но позже выяснилось, что такой класс не откроют, так как другие родители детей с ОВЗ решили водить их в общий класс. В итоге из троих двое ребятишек с ОВЗ во втором классе перешли на индивидуальное обучение.

По мнению родительницы, работа в этом направлении организована не правильно.

— Моему ребенку рекомендовано многократное повторение материала и индивидуальный подход, а как это можно организовать в рамках общего класса? Мой сын занимается по индивидуальной программе в школе, но от этого страдает социализация ребенка. У нас более 900 детей с ОВЗ. Почему мы не открываем коррекционную школу? Почему мы таких детей должны садить в общий класс? — поинтересовалась Анна Васильевна.

Жанна Леонидовна отметила, что для качественного образования и социализации ребенка, нужно попробовать обучение в общем классе:

— Все дети разные и с разными диагнозами. Если создать класс с такими детьми, то вы представляете, что это будет? Вы говорите, что педагогу сложно с тремя такими детьми. А что будет в очень большом классе? Перед нами стоит задача — инклюзивное образование и социализация детей. Нужно получать образование с поддержкой родителей и со знанием педагогов.

Все же вопрос бердчанки запротоколировали.