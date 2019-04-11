Открыть коррекционную школу для особенных детей просит жительница Бердска
Еще в 2016 году семье обещали учебу в коррекционном классе. Но позже выяснилось, что класс не откроют, так как другие родители особенных деток решили водить их в общий класс.
11.04.2019Автор: Елена БелоусоваФото: Елены Белоусовой3 коммент.
Анна Диденко выступила за открытие коррекционной школы
10 апреля в администрации Бердска на расширенном заседании координационного Совета по делам инвалидов при главе Бердска члены совета, представители общественных и образовательных организаций обсуждали вопросы социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Чиновники рассказали о мерах поддержки таких детей в Бердске вчера, 10 апреля.
Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова сообщила, что в Бердске учатся 990 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 183 инвалидов. Она отметила, что в городе нет специальных образовательных организаций, поэтому дети с ОВЗ ходят в обыкновенные школы, но учатся инклюзивно. В 168 классах занимаются 347 особенных детей. Так, в школах №3, 9,12 и 39 такие детки посещают коррекционные классы, а в школе № 106 обучаются на дому. Дошкольные учреждения посещают 507 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья.
Родители особенных детей предложили власти Бердска создать дополнительные коррекционные классы и школы для своих «особенных» деток.
Например, Анна Диденко рассказала историю своего сына: еще в 2016 году семье обещали учебу в коррекционном классе. Но позже выяснилось, что такой класс не откроют, так как другие родители детей с ОВЗ решили водить их в общий класс. В итоге из троих двое ребятишек с ОВЗ во втором классе перешли на индивидуальное обучение.
По мнению родительницы, работа в этом направлении организована не правильно.
— Моему ребенку рекомендовано многократное повторение материала и индивидуальный подход, а как это можно организовать в рамках общего класса? Мой сын занимается по индивидуальной программе в школе, но от этого страдает социализация ребенка. У нас более 900 детей с ОВЗ. Почему мы не открываем коррекционную школу? Почему мы таких детей должны садить в общий класс? — поинтересовалась Анна Васильевна.
Жанна Леонидовна отметила, что для качественного образования и социализации ребенка, нужно попробовать обучение в общем классе:
— Все дети разные и с разными диагнозами. Если создать класс с такими детьми, то вы представляете, что это будет? Вы говорите, что педагогу сложно с тремя такими детьми. А что будет в очень большом классе? Перед нами стоит задача — инклюзивное образование и социализация детей. Нужно получать образование с поддержкой родителей и со знанием педагогов.
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Можно и не школу. У учителей должна быть соответствующая подготовка. Пусть учителей подготавливают к работе с детьми с овз.
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Общество не готово принять таких детей ,знаю по своему опыту.Родителе детей нормы постоянно высказываются что такие дети мешают их деткам усваивать программу(медленно читает,медленно пишет и т.д)вот в таком негативе приходится учиться
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Учителю проще спихнуть на индивидуальное обучение :деньги те же платят проблем меньше.По слабослышащим деткам вообще не компетентны,семинар отслушал и все он знает больше мамы этого ребенка
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