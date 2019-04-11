Академгородок 2.0: Заводы по переработке зерна и производству кормов построят в Бердске

Перспективы участия Бердска в проекте «Академгородок 2.0», подержанный президентом Путиным, обсудили сегодня, 11 апреля на очередном заседании совета старейшин.

Главным бердским резидентом индустриального парка станет завод по глубокой переработке зерна. Разместить новое крупное предприятие планируют на землях соседнего Мичуринсковго сельсовета Искитимского района. Эти территории примыкают к химзаводской промышленной площадке. Заводу требуется 142 гектара земли. Предполагаемая мощность — 125 тыс. тонн зерна в год. Сумма инвестиций — порядка 10-11 млрд рублей. По оценке вице-мэр по экономике Жанны Шуровой, для Бердска это очень серьезные деньги.

Кроме того, в Бердске в рамках проекта «Академгородок 2.0» предполагают построить завод по производству кормов для животных. Его строительство начнется в 2020 году. Предприятие рассчитано на 2000 рабочих мест.

— Это благая цель. Поскольку многие бердчане, не найдя работу в городе, ездят в Новосибирск. И с этой точки зрения — сокращения маятниковой миграции — очень хорошая идея, — прокомментировал председатель Совета старейшин Александр Бояркин.

По словам Жанны Шуровой, договоренность на уровне Москвы уже есть, поскольку в Бердск приходят федеральные инвесторы. Уже идет стадия подписания.

— И когда соглашение будет окончательно достигнуто, будем говорить об этом открыто, — подчеркнула Жанна Сергеевна.

Губернатор Новосибирской области Травников дал высокую оценку планам Бердска по развитию промышленности, в целом бизнеса и инвестиционной политики. Вице-мэр по экономике считает, что Бердск, который практически сросся с Новосибирском, имеет большие перспективы и по проекту «Академгородок 2.0», как часть Новосибирской агломерации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».