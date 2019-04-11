Продавать мусор будут дачники СНТ «Марьин Лог» в Бердске

Стоимость вывоза 1 кубометра мусора в садовых обществах 466 рублей
Недовольны условиями мусорной реформы дачники Бердска. В частности, стоимостью вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Если раньше они платили 177 рублей за кубометр, то теперь цена выросла до 466 рублей. В СНТ «Марьин Лог» решили, что если уж стоимость выросла, то ее как-то нужно компенсировать. У председателя садового общества появилась идея установить на территории «Марьина Лога» контейнеры для раздельного сбора мусора. И вскоре он начал воплощать идею в жизнь.
— Сейчас мы закупаем контейнеры. Нужно как минимум 25 штук. У нас пять площадок. На каждую из них установим по пять контейнеров. Будем призывать людей, чтобы перед тем, как выбросить мусор, они его разделяли: пластик — в один контейнер, бумагу — в другой, стекло — в третий, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 11 апреля Вячеслав Конов.
Контейнеры установят в садовом обществе в течение одной-двух недель, отметил Вячеслав Владимирович.
Данную информацию Конов выложит на сайте СНТ «Марьин Лог» и доведет ее до дачников на общем собрании, которое пройдет 4 мая.
— Я уже собрал достаточный материал, чтобы объяснить людям: что и как. В принципе, это наши деньги. Есть ряд организаций, которые занимаются приемкой раздельного мусора, пластика и так далее. Я уже по этому поводу веду предварительные переговоры. Закупают мусор от тонны. Сами приедут и заберут. Думаю, что минимальный объем мы сможем обеспечить, — подчеркнул Конов.
Данное нововведение не позволит отказаться от услуг регионального оператора. Это только уменьшит затраты на вывоз ТБО.
Конов отметил, что в предыдущие годы им приходилось арендовать большие бункеры. Аренда одного стоила 1000 рублей, в этом году она увеличилась на 2000 рублей. В любом случае выгоднее покупать свои мусорные контейнеры, заверил Вячеслав Владимирович.
Для сортировки мусора председатель СНТ намерен привлекать рабочих и платить им зарплату.
— Работа большая, объем большой, пусть люди занимаются, — объяснил Конов.
Вячеслав Конов даже не сомневается, что не все пойдет гладко при установке контейнеров для раздельного сбора мусора.
-У нас стоят камеры видеонаблюдения. Вот подъехал к контейнеру дачник. Он даже не выходил из машины. Просто бросил мешок с мусором к контейнеру и дальше поехал, — привел пример председатель СНТ.
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Дачи — дорогое удовольствие. Мусор, вода, свет, содержание земель общего пользования и т.д. и т.п. Поэтому те кто не хочет оплачивать эти расходы, пусть не покупают дачи в СНТ. А те кто не платит членские взносы и живет за счёт других — это вообще за гранью добра и зла.
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