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редакции на заметку: статьи о ценах — с фотофиксацией))))
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А зачем писать такое опровержение? Даже если и есть неточности,это же не оскорбление,а просто обычная статья. Продсибу она уж точно ничем не навредит
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Непонятно, что именно не соответствует действительности. Хотя и без статьи горожане знают, что Продсиб — не лидер по низким ценам.
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