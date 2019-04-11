Магазин «Продсиб» не согласился с опубликованными ценами на три продукты. Поэтому опубликованных цен нашей редакцией цен в данной сети нет. Публикуем опровержение.

Сведения, размещенные 29 марта в «Курьер. Среда. Бердск» в статье под названием «Где дешевле: сравнили популярные продукты в супермаркетах Бердска»:

«Продсиб»:

Молоко «Простоквашино» 930 мл — 88 рублей 90 копеек;

Хлеб нарезной «Продсиб» 300 гр — 28 рублей 90 копеек;

ТУшка куриная 1 кг — 187 рублей 50 копеек:

…Спустя месяц

«Продсиб»:

Молоко «Простоквашино» 930 мл — 82 рубля 30 копеек;

Хлеб нарезной «Продсиб» 300 гр — 34 рубля 00 копеек;

Тушка куриная 1 кг — 129 рублей 90 копеек.

Таким образом, самым дорогим супермаркетом в прошлом месяце стал «Продсиб» с сумой покупки в 305 рублей 30 копеек» не соответствует действительности.