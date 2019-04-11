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Опровержение

Редакции «Курьер. Среда. Бердск» провела анализ цен на продукты в супермаркетах Бердска. Однако, не все владельцы магазинов согласны с его итогами.

11.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Опровержение

Цены на продукты «скачут»

Магазин «Продсиб» не согласился с опубликованными ценами на три продукты. Поэтому опубликованных цен нашей редакцией цен в данной сети нет. Публикуем опровержение.

Сведения, размещенные 29 марта в «Курьер. Среда. Бердск» в статье под названием «Где дешевле: сравнили популярные продукты в супермаркетах Бердска»:

«Продсиб»:
Молоко «Простоквашино» 930 мл — 88 рублей 90 копеек;
Хлеб нарезной «Продсиб» 300 гр — 28 рублей 90 копеек;
ТУшка куриная 1 кг — 187 рублей 50 копеек:

…Спустя месяц

«Продсиб»:
Молоко «Простоквашино» 930 мл — 82 рубля 30 копеек;
Хлеб нарезной «Продсиб» 300 гр — 34 рубля 00 копеек;
Тушка куриная 1 кг — 129 рублей 90 копеек.

Таким образом, самым дорогим супермаркетом в прошлом месяце стал «Продсиб» с сумой покупки в 305 рублей 30 копеек» не соответствует действительности.


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(3) Комментариев

  1. Гость Очередной

    редакции на заметку: статьи о ценах — с фотофиксацией))))

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Зверь

    А зачем писать такое опровержение? Даже если и есть неточности,это же не оскорбление,а просто обычная статья. Продсибу она уж точно ничем не навредит

    Thumb up 4 Thumb down 4

  3. Никола

    Непонятно, что именно не соответствует действительности. Хотя и без статьи горожане знают, что Продсиб — не лидер по низким ценам.

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