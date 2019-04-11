Дачи без воды: Выкупить насосы за 1,6 млн рублей для перекачки воды хотят дачники Бердска

Дачные общества, расположенные в районе бердского водозабора на Обском море, рискующие остаться без воды в поливной сезон, нашли выход их «засушливой» ситуации. Дачники решили взять в свои руки водоснабжение 21 СНТ. Об этом сегодня, 11 апреля, старейшинам Бердска рассказал спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Аква», более 20 лет насосами качающая воду для дачников предупредила о расторжении договора. Бизнес перестал быть выгодным. Но, как оказалось, это спровоцировали активисты СНТ, посчитавшие, что слишком дорого платят за воду.

По словам Бадьина, на председателя СНТ «Мечта-2» Евгения Селезнева «наехали» дачники, отказываясь платить 17 рублей за куб воды. Они запросили тариф в ФАС. Антимонопольная служба определила, что один кубометр стоит 5,25 рубля — народ обрадовался.

После этого заявления «Акву» проверили антимонопольщики и выписали штраф. Насосную станцию для перекачки воды строил БЭМЗ еще четверть века назад, он же получал энергомощности. А поскольку «Аква» — официально зарегистрированное юрлицо, оно платит налоги, содержит бухгалтера, несет другие расходы. Поэтому Леонид Кириллов сказал, что в этом году он поливной сезон проводить не будет. И выставил оборудование на продажу за 1,6 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— О чем мы сегодня договорились? Селезнев Евгений Николаевич оформляет на себя ИП. К нему подключились еще два председателя СНТ. А всего там 30 обществ. В 9 из них вода с водозабора идет самотеком. А в 21 надо поднять на 10-15 градусов выше. Поэтому там стоят три насоса. И пока из 21 СНТ согласились участвовать только три, — прокомментировал Валерий Георгиевич.

По его словам, 12 апреля дачники вновь соберутся для того, чтобы они еще раз изъявили желание или отказ от участия в водоснабжении дач.

Комбинат бытовых услуг, дает воду до насосной станции по тарифу 5,25 рубля за куб. Эта сумма будет высчитываться из общего тарифа в 17 рублей.

— КБУ взять на себя это не может. Город тоже. Иждивенчество очень сильно процветает. За бесплатно сейчас никто не работает. Это раз. Во-вторых, это дачи. Администрация и так ремонтирует дорогу. Если остальные СНТ не согласятся, пусть делают скважины, но это очень дорогое удовольствие.

Как отметил Бадьин, Кириллов поставил задачу выкупа оборудования. В этом сезоне на эти цели будут уходить 3 рубля из тарифа. Соответственно, в следующем году тариф будет ниже.

По оценке Кириллова, объем воды, который потребляют дачники, существенно снизился. Последние три года СНТ за Гуменкой «выпивают» за поливной сезон 210-250 тыс. кубов за лето. 22 года назад объем перекаченной воды равнялся 500 тыс. кубических метров. Это тоже сказалось на желании «Аквы» работать.

Впрочем, дачники в свою очередь обвиняют Леонида Кириллова в нежелании идти на диалог с ними. По словам члена Совета старейшин Вячеслава Власова, СНТ сами сбрасывались на покупку оборудования для насосной станции. Бадьин, между тем, напомнил, что «Аква» приобрела дополнительные энергомощности — было 90 киловатт, сейчас 200 кВт. Переподключение планируют через несколько дней, когда растает снег.

Валерий Бадьин уверен, что большинство председателей СНТ на завтрашней встрече согласятся с предложением самостоятельно качать воду, чтобы дачники могли по-прежнему делать посадки на своих участках, собирать урожай и проводить там время.

Автор видео Анастасия Солодкова

