Академгородок 2.0: Заводы по переработке зерна и производству кормов построят в Бердске
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Привлечь к строительству дорог бактерий предложили ученые
Зверски избивают сверстников и снимают неравный бой на видео подростки в Барабинске
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Штраф за недолив бензина АЗС может появится в России
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Потоп: Заливает улицы вода из дренажного колодца в Бердске
«Пятерку» поставил федеральный чиновник строящемуся детсаду в микрорайоне Южном Бердска