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«Пятерку» поставил федеральный чиновник строящемуся детсаду в микрорайоне Южном Бердска

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«Пятерку» поставил федеральный чиновник строящемуся детсаду в микрорайоне Южном Бердска

Делегация из правительства РФ приехала в регион для оценки реализации нацпроекта «Демография». До конца 2021 года предполагается создать 255 тыс. новых мест для детей до трех лет.

11.04.2019 Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Пятерку поставил федеральный чиновник строящемуся детсаду в микрорайоне Южном Бердска

На места в новом детсаду рассчитывают многие семьи

Плановые проверки выполнения решений правительства Российской Федерации, направленных на создание в рамках национального проекта «Демография» дополнительных мест в детских садах с 8 апреля начались в Новосибирской области. 9 апреля в Бердск приехала комиссия под руководством Ильяса Абаева, представителя Департамента проектной деятельности правительства Российской Федерации.

Делегация осмотрела строящийся детский сад в микрорайоне Южном. Работе проводимой в Бердске поставили высокую оценку.

Более половины детей в России в возрасте до трех лет — 56% — нуждаются в устройстве в ясли. Об этом свидетельствуют результаты опроса Росстата.

Задачу по созданию новых мест для детей до трех лет планируется решить в рамках нацпроекта «Демография» и, в частности, федерального проекта в его составе — «Содействие занятости женщин». Так, до конца 2021 года предполагается создать 255 тыс. новых мест для детей до трех лет, которые позволят мамам с маленькими детьми быстрее выходить на работу.


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