С тяжелым диагнозом годовалому малышу ищут приемных родителей в Новосибирске
Роме предстоит сложная операция – и только любовь и забота близких, уверены врачи, дадут ему шанс на поправку. Лечение ребенок получает за счет государства. Тратить большие деньги на медицинский уход будущим родителям не придется.
Попасть сейчас в семью для мальчика — жизненно необходимо
Новосибирские органы опеки ищут приемных родителей особому малышу. Мальчику предстоит сложная операция – и только любовь и забота близких, уверены врачи, дадут ему шанс на поправку. С годовалым Ромой познакомились «Вести».
Рома — с рождения в больнице. Мать отказалась, отца и не было. И все же мальчик не утратил доверия к людям. Жадно ловит каждый момент общения.
Светлана Тиссен, корреспондент: «Ромочка серьезно болен, ему необходимо постоянное лечение. Вот и сейчас он на лечении в больнице. А вскоре ему предстоит серьезная операция».
Она будет третьей. За неполный год жизни малыш уже перенес два серьезных хирургических вмешательства. Потом — катетеры, капельницы, диализ… Боль для него стала нормой жизни. Терпит. И ждёт… того, кто окружит любовью. А пока няня для него — единственный близкий человек.
Попасть сейчас в семью для мальчика — жизненно необходимо. Только материнское тепло и забота помогут ему легче перенести очередную операцию и реабилитацию.
Валентин Столицын, главный врач «Регионального специализированного дома ребенка»:
-Нужно больше уделять времени ребенку, посещать учреждения. Это будет необходимо, потому что все время будет находиться под наблюдением врачей. И это требует новых эмоциональных и физических затрат. И к этому нужно быть готовым, чтобы люди понимали, какого они ребенка берут, что нужно сделать, чтобы у них была ясность в голове.
Врачи подчеркивают: лечение ребенок получает за счет государства. Тратить большие деньги на медицинский уход будущим родителям не придется. Те, кто решит принять Рому в свою семью, должны получить специальные документы.
Наталья Кузьмина, заместитель начальника Управления Министерства труда и социального развития Новосибирской области:
-Граждане, имеющие положительное заключение о возможности быть кандидатами в замещающие родители, обращаются в органы опеки. Без данного заключения вопрос о передаче ребенка рассматривать не будут.
Сегодня в региональном банке данных на усыновление — 742 ребенка. Таких как Рома, с тяжелыми заболеваниями, — единицы.
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