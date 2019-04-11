С тяжелым диагнозом годовалому малышу ищут приемных родителей в Новосибирске

Новосибирские органы опеки ищут приемных родителей особому малышу. Мальчику предстоит сложная операция – и только любовь и забота близких, уверены врачи, дадут ему шанс на поправку. С годовалым Ромой познакомились «Вести».

Рома — с рождения в больнице. Мать отказалась, отца и не было. И все же мальчик не утратил доверия к людям. Жадно ловит каждый момент общения.

Светлана Тиссен, корреспондент: «Ромочка серьезно болен, ему необходимо постоянное лечение. Вот и сейчас он на лечении в больнице. А вскоре ему предстоит серьезная операция».

Она будет третьей. За неполный год жизни малыш уже перенес два серьезных хирургических вмешательства. Потом — катетеры, капельницы, диализ… Боль для него стала нормой жизни. Терпит. И ждёт… того, кто окружит любовью. А пока няня для него — единственный близкий человек.

Валентина, няня Ромы: «Мальчик спокойный, любознательный, Любит общение, игрушки, гулять любит».

Попасть сейчас в семью для мальчика — жизненно необходимо. Только материнское тепло и забота помогут ему легче перенести очередную операцию и реабилитацию.

Валентин Столицын, главный врач «Регионального специализированного дома ребенка»:

-Нужно больше уделять времени ребенку, посещать учреждения. Это будет необходимо, потому что все время будет находиться под наблюдением врачей. И это требует новых эмоциональных и физических затрат. И к этому нужно быть готовым, чтобы люди понимали, какого они ребенка берут, что нужно сделать, чтобы у них была ясность в голове.

Врачи подчеркивают: лечение ребенок получает за счет государства. Тратить большие деньги на медицинский уход будущим родителям не придется. Те, кто решит принять Рому в свою семью, должны получить специальные документы.

Наталья Кузьмина, заместитель начальника Управления Министерства труда и социального развития Новосибирской области:

-Граждане, имеющие положительное заключение о возможности быть кандидатами в замещающие родители, обращаются в органы опеки. Без данного заключения вопрос о передаче ребенка рассматривать не будут.

Сегодня в региональном банке данных на усыновление — 742 ребенка. Таких как Рома, с тяжелыми заболеваниями, — единицы.



Источник: nsktv.ru