КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Академгородок 2.0: Заводы по переработке зерна и производству кормов построят в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Привлечь к строительству дорог бактерий предложили ученые

Зверски избивают сверстников и снимают неравный бой на видео подростки в Барабинске

Продавать мусор будут дачники СНТ «Марьин Лог» в Бердске

Штраф за недолив бензина АЗС может появится в России

С тяжелым диагнозом годовалому малышу ищут приемных родителей в Новосибирске

Потоп: Заливает улицы вода из дренажного колодца в Бердске

«Пятерку» поставил федеральный чиновник строящемуся детсаду в микрорайоне Южном Бердска

Опровержение

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Вышли из тени: ФНС оценила борьбу с «серыми зарплатами» в 100 млрд рублей

В 2018 году сборы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) составили 3,7 триллиона рублей. Это на 402 миллиарда рублей, или на 12,4 процента больше, чем годом ранее.

11.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Вышли из тени: ФНС оценила борьбу с серыми зарплатами в 100 млрд рублей

Один из признаков использования работодателями серых схем при выплате зарплаты — ее величина

Борьба с выплатами «зарплат в конвертах» обеспечила дополнительные поступления в бюджет в размере 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев. Заявление было сделано в ходе ежегодного совещания — семинара налоговых органов по вопросам администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

В 2018 году сборы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) составили 3,7 триллиона рублей. Это на 402 миллиарда рублей, или на 12,4 процента больше, чем годом ранее.

Страховых взносов было перечислено 6,4 триллиона рублей — на 617 миллиардов рублей (10,6 процента) больше результата 2017 года.

В налоговой службе обращают внимание, что один из признаков использования работодателями серых схем при выплате зарплаты — ее величина. Если она ниже среднего уровня по отрасли и субъекту — это повод для налоговых органов обратить на нее более пристальное внимание.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Академгородок 2.0: Заводы по переработке зерна и производству кормов построят в Бердске Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица» Привлечь к строительству дорог бактерий предложили ученые

(1) Комментарий

  1. Михаил

    Благодаря стараниям ИФНС №3 я закрываю фирму в Бердске. Пять лет платил налоги по месту жительства, но не ведения бизнеса… всё в родной город, так сказать… Но за последний год так достали, что проще не работать и получать пособие по безработице.
    Мой пламенный привет отделу камеральных проверок и ндс’никам искитимской налоговой.
    Ребята, не открывайте ООО в Бердске и/или Искитимском районе. Достанут. Очень въедливы и назойливы, им постоянно мало.

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 17500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика