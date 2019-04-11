Вышли из тени: ФНС оценила борьбу с «серыми зарплатами» в 100 млрд рублей

Борьба с выплатами «зарплат в конвертах» обеспечила дополнительные поступления в бюджет в размере 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев. Заявление было сделано в ходе ежегодного совещания — семинара налоговых органов по вопросам администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

В 2018 году сборы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) составили 3,7 триллиона рублей. Это на 402 миллиарда рублей, или на 12,4 процента больше, чем годом ранее.

Страховых взносов было перечислено 6,4 триллиона рублей — на 617 миллиардов рублей (10,6 процента) больше результата 2017 года.

В налоговой службе обращают внимание, что один из признаков использования работодателями серых схем при выплате зарплаты — ее величина. Если она ниже среднего уровня по отрасли и субъекту — это повод для налоговых органов обратить на нее более пристальное внимание.

Источник: РГ