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Штраф за недолив бензина АЗС может появится в России

Проект закона проходит процедуру межведомственного согласования. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что закон заработает в 2019 году.

11.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Штраф за недолив бензина АЗС может появится в России

Недолив топлива должен наказываться симметрично нарушениям по качеству топлива — оборотными штрафами

Росстандарт совместно с Минпромторгом РФ планируют в текущем году внести в Госдуму законопроект об оборотных штрафах за недолив бензина на АЗС. Об этом сообщил ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов в кулуарах Международного арктического форума.

-Мы подготовили законопроект, он сейчас проходит процедуру межведомственного согласования. Будем прилагать все усилия, чтобы в этом году документ поступил в Государственную думу, — сказал Абрамов, отметив, что в правительстве законопроект в целом находит поддержку.

В сентябре 2018 года госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывал, что законопроект удастся внести на рассмотрение в весеннюю сессию Госдумы, чтобы закон заработал в 2019 году.

Абрамов уточнил, что вряд ли получится внести документ на рассмотрение весной — скорее всего, это произойдет в осеннюю сессию.

-В весеннюю сессию не успеем, но приложим усилия, чтобы процесс шел как можно быстрее, — отметил он.

По словам главы Росстандарта, недолив топлива должен наказываться симметрично нарушениям по качеству топлива — оборотными штрафами.

-Как сейчас работают на рынке продавцы топлива? Они вынуждены в сложных условиях искать какую-то маржинальность. Экономическими санкциями мы закрыли им возможность бодяжить топливо, соответственно, нарушители или те, кто не хочет работать по правилам, пытаются отбиваться за счет снижения своих издержек и экономят на отпуске продукции. Недолив топлива они рассматривают как способ обмана. Мы же не можем закрывать глаза на такие нарушения и считаем, что административные санкции должны быть адекватными характеру нарушения, — пояснил он.

О форуме
V Международный арктический форум «Арктика» — территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатор — фонд «Росконгресс».

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.

Источник: ТАСС


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