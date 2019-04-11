За оскорбления в интернете обидчик заплатит штраф до 100 тыс. рублей

Не так давно федеральная законодательная база пополнилась документом, предусматривающим ответственность за проявление неуважения к власти. Нормативный акт принуждает граждан быть еще более внимательными к своим высказываниям на просторах Интернета. Ранее соответствующие статьи уголовного кодекса уже наградили обетом молчания активных пользователей социальных сетей за клевету и оскорбления. Так что же теперь свое мнение в Интернете и вовсе высказать нельзя? Если кратко – можно, только осторожно.

Что считать оскорблением

Действующее законодательство трактует оскорбление как унижение чести и достоинства лица в неприличной форме. Карается сее действо административными штрафами в размере от самого малого (одной-трех тысяч рублей) вплоть до ста деревянных в зависимости от того, в каком лице предстает «обидчик» — физическом, должностном или юридическом.

Наказуемы и публичные оскорбления, включающее как выступления, так и упоминания в различных произведениях, материалах СМИ. Влечет за собой правонарушение те же штрафы, только в более крупных размерах.

Однако в любом случае факт оскорбления еще нужно доказать. По словам практикующего юриста Максима Ещеганова, данное правонарушение, ответственность за совершение которого установлена в кодексе об административных правонарушениях, в правоприменительной практике рассматривается судами неоднозначно и вызывает множество сложностей из-за различного подхода к понятию оскорбления.

Во-первых, неопределенность терминов «честь» и «достоинство». Гражданский кодекс, например, относит их к нематериальным, неотчуждаемым правам личности.

Во-вторых, понятие «неприличная форма» также не может быть однозначно определена. Оценка той самой формы отнесена на усмотрение судьи, который, в случае необходимости, может назначить по делу судебную лингвистическую экспертизу.

Кроме того, следует учитывать, что оскорбление может выражаться не только в словесной устной или письменной формах. Учитывается также невербальная форма: жесты, звуки, пощечины и прочие.

В-третьих, исходя из судебной практики, необходимо ещё доказать тот факт, что неприличные действия, образующие объективную форму оскорбления, были направлены именно на конкретное лицо, а не на всю ситуацию или происходящие события в целом.

Критиковать власть нельзя?

Новое же дополнение по поводу оскорбления представителей власти, по сути, является все тем же оскорблением личности, правда, высказывать свое нелицеприятное мнение в этом случае гораздо дороже. Для причисления оскорбительного выражения к новой норме закона, формулировка должна содержать явное неуважение к обществу, государству, госсимволике, Конституции или органам власти.

Однако, вопреки кричащим формулировкам, сочившимся «из каждого утюга» с момента начала обсуждения нового законопроекта, критиковать власть не запрещено.

— Критика возможна и право за пользователями Сети на высказывание своего негативного мнения о власти или ее представителях по-прежнему сохраняется, но при единственном условии: если лицо утверждает о фактах, действии или бездействии, но не распространяет недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, — объясняет юрист Максим Ещеганов.

То есть критика должна быть правомерной, достоверной, а высказывания можно подтвердить фактами и доказательствами.

Более того, как считает юрист, судам следует иметь в виду, что в соответствии с третьей и четвертой статьями Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической критики. Поэтому подвергать критике работу государственных должностных лиц, по сути, не только можно, но и важно для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.

Незнание не освобождает от ответственности. Но…

Вот мы и дошли до достоверности и подтвержденности. В отличие от административно наказуемых оскорблений, клевета уже считается уголовным преступлением. Уголовный кодекс определяет клевету как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. И главный момент здесь кроется в словосочетании «заведомо ложный».

— Заведомо ложными признаются такие сведения, которые не соответствуют действительности, утверждают о фактах или событиях, не имевших место в реальности, являются вымышленными, надуманными. К примеру, о совершении преступления, о злоупотреблении спиртными напитками, о заболевании СПИДом, иных заведомо ложных измышлений о якобы имевших фактах, касающихся потерпевшего, — пояснил практикующий юрист.

То есть «заведомость» как обязательный признак предполагает, что человек точно знал о ложности сообщаемых им сведений в отношении другого. При отсутствии этого условия вина клеветника не может быть доказана. Соответствующий пример юрист приводит из судебной практики: по делу Д. был отменен приговор и последующие судебные решения за отсутствием в деянии состава преступления, поскольку установлено, что при даче интервью журналисту он добросовестно заблуждался относительно распространяемых сведений в отношении А. и В. о присвоении ими денег.

Источник: ultoday73.ru