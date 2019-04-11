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Трещит по швам жилой дом в центре Новосибирска

Гигантские трещины появились на фасаде дома №35 на улице Советская в центре Новосибирска. Специалисты говорят, что причина этого – в недостатке образования архитекторов.

11.04.2019 Фото: instagram.com/na_noje Нет комментариев
 
Трещит по швам жилой дом в центре Новосибирска

Дом возвели в 1953 году

Снимки дома №35 на улице Советская появились в социальных сетях 10 апреля. На кадрах видно, что огромные трещины идут по фасаду дома на каждом этаже. Они расположены наискосок от нижнего края окна к противоположному верхнему краю окна следующего этажа. Интернет-комментаторы приводят фотографию, свидетельствующую, что еще два года назад дом был в нормальном состоянии. Известно, что летом прошлого года производился ремонт фасада этого дома.

-Нарушение конструктива при реконструкции в дизайн-проекте. Увы. Образование в области конструкций архитекторов и тем более дизайнеров крайне ограничили. Будем пожинать плоды, – комментирует происходящее в Facebook архитектор Игорь Поповский.

По мнению Поповского, причиной происшествия мог быть снос перегородки внутри дома. Эту версию частично подтверждают авторы фото: они отмечают, что расположенный по этому адресу магазин снес стену. Данное здание обслуживается управляющей компанией «Дост-Н». Связаться с ее представителями на момент публикации не удалось. На месте 10 апреля работала ремонтная бригада.

По данным справочника «2ГИС», на первом и цокольном этажах здания находтся 17 различных организаций — магазины одежды, книг, бары, кофейня. Согласно данным портала сервиса «Мой Новосибирск», пятиэтажное здание по ул. Советская 35 было построено в 1953 г. В нем семь подъездов и 101 квартира.

Источник: Сибкрай


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