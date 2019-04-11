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400 тыс. рублей потратили Кокорин и Мамаев в кафе и стриптиз-клубе в ночь драки

В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счету составила 264 790 рублей. В нем присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба «Эгоист» имеется два чека. Один на сумму 123 410 рублей, второй на сумму более 8000 рублей.

11.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
400 тыс. рублей потратили Кокорин и Мамаев в кафе и стриптиз клубе в ночь драки

Чеки футболистов находятся в уголовном деле 

10 апреля в Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

-В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счету составила 264 790 рублей. В нем присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба «Эгоист» имеется два чека. Один на сумму 123 410 рублей, второй на сумму более 8000, — передает слова прокурора корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич.

Таким образом, компания Кокорина и Мамаева потратила в кафе и стриптиз-клубе в общей сложности почти 400 тыс. рублей.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел, когда несколько мужчин напали у клуба «Эгоист» на водителя одного из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также повредили машину. Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. На прошлой неделе, 3 апреля, Пресненский суд Москвы продлил им срок ареста на полгода.

В соцсетях на прошлой неделе появилось фото чеков компании Кокорина и Мамаева в твиттере @valeraepta. Суммы на этих чеках совпадают с озвученными прокурором.

Источник: Спорт.24


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну а чЁ не куражиться то?Они же не вагоны разгружали.Заколебали уже по телевидению показывать плачущую маму,вызывающую сочуствия у народа.Что воспитала,то и получай

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