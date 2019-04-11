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Прокуратура: Незаконно проверяет бизнес мэрия Бердска

Прокурор выявил три подобных случая. Евгению Шестернину внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, а виновного в нарушениях чиновника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

11.04.2019 Один комментарий
 
Прокуратура: Незаконно проверяет бизнес мэрия Бердска

У проверяемых истребовали документы, не относящееся к предмету проверки

Прокуратура Бердска проверила соблюдение федерального законодательства при осуществлении администрацией Бердска муниципального жилищного контроля. Установлено, что в 2018 году администрация Бердска запланировала проведение трех проверок, при этом должностные лица администрации при проведении всех плановых проверок нарушили требования Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Закон) и иных нормативных правовых актов.

Так, издаваемые администрацией города распоряжения о проведении плановых проверок не содержали обязательных сведений предусмотренных законом, у проверяемых лиц истребовались документы, не относящееся к предмету проверки, допускались грубые нарушения требований закона в части не своевременного уведомления проверяемых лиц, акты проверок содержали не достоверные сведения, вручались проверяемым лицам не своевременно, нарушались сроки размещения информации о проведенных проверках в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, размещались документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Допущенные нарушения способствовали ущемлению прав хозяйствующих субъектов, гарантированных законом. По результатам проверки главе Бердска внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь, ответственное должностное лицо привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. Вопрос соблюдения прав хозяйствующих субъектов при осуществлении муниципального контроля в прокуратуре города является приоритетным, работа по защите прав предпринимателей продолжена.


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(1) Комментарий

  1. Зверь

    Чиновники всеx уровней в РФ возомнили себя какой то отдельной,Богом избранной,кастой. Мало того,что за те деньги,которые с нас выжимает государство и которые мы платим из последних сил,набивают не прикрыто себе машну,так они еще и издеваются над нами поступая так,как им вздумается,а зачастую еще этим самым прикрывая свои делишки. Я очень рад,что в стране началась кампания по преведению в чувство этих чиновничьих существ и приземление их на грешную землю.

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