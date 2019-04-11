Привлечь к строительству дорог бактерий предложили ученые

Хлорид кальция широко применяется на дорогах в качестве антиобледенителя. Однако он способен проникать в структуру бетона и взаимодействовать с присутствующим в ней гидроксидом кальция, приводя к образованию оксихлорида. Объемная и рыхлая, эта соль расширяет и разрывает бетон изнутри, приводя к образованию ям и колдобин даже на качественной трассе. Для борьбы с этой проблемой Ягхуб Фарнам (Yaghoob Farnam) и его коллеги из Дрексельского университета предложили использовать распространенные по всему миру бактерии Sporosarcina pasteurii. Добавление почвенных микробов в бетонную смесь делает ее устойчивой к разрушительному действию противогололедной «соли».

В природе эти бациллы приводят к появлению карбоната кальция — «естественного цемента», способного скреплять обширные массы песка и породы, — участвуют в формировании известняка и мрамора. В статье, опубликованной в журнале Construction and Building Materials, ученые предлагают добавлять некоторое количество таких микробов в цементную смесь для дорожного строительства. Задумка состояла в том, чтобы S. pasteurii использовали хлорид кальция, превращая его в совершенно безвредный карбонат и не позволяя ему реагировать с противогололедной солью.

Для проверки этой идеи авторы приготовили и испытали в лаборатории серию образцов бетона с добавлением бактерий и — в некоторых образцах — небольшого количества питательных веществ для поддержания их роста. Бетон погружали в раствор хлорида кальция на 28 дней, симулируя естественные условия, в которых оказывается материал на мокрой зимней дороге. Наконец, образцы извлекали и изучали на целостность и прочность, а также на присутствие разрушительного оксихлорида кальция.

Работа показала, что образцы, содержавшие S. pasteurii, за время обработки не подверглись никаким заметным разрушениям и содержание оксихлорида в них было минимально. Более того, деятельность бактерий приводила к некоторому накоплению карбоната кальция, дополнительно укрепляя структуру бетона. Авторы отмечают, что S. pasteurii — микробы, присутствующие повсеместно и совершенно безвредные для людей. Они вполне способны стать новым обязательным компонентом смесей для более долговечного дорожного строительства.

Источник: naked-science.ru