Из-за самогонного аппарата руководителя СК прогремел взрыв в жилом доме Екатеринбурга

В Екатеринбурге хозяином квартиры в 14-этажном жилом доме на улице Мехренцева, 46, в которой утром 10 апреля произошел взрыв, оказался руководитель СО СКР по Железнодорожному району Егор Медведских, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1».

Уточняется, что в квартире взорвался самогонный аппарат. Егор Медведских и его жена госпитализированы с ожогами более 50% тела. Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального СКР не удалось — телефоны ведомства не отвечали.

Взрыв в квартире произошел 10 апреля примерно в 10 утра. Площадь пожара составила 30 кв. м. По данным МЧС, спасатели эвакуировали из здания 20 человек, из них восемь детей. По факту произошедшего полиция и прокуратура организовали доследственную проверку, устанавливаются точные причины произошедшего.

Источник: Ъ