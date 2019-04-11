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В расизме из-за «гадких» шоколадных уток обвинили супермаркет

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В расизме из-за «гадких» шоколадных уток обвинили супермаркет

В коробке конфет стоимостью восемь фунтов стерлингов (677 рублей) лежали три сладкие утки. Изделия из белого и молочного шоколада были подписаны «Пушистый», «Хрустящий».

11.04.2019 Фото: WAITROSE Нет комментариев
 
В расизме из за гадких шоколадных уток обвинили супермаркет

Супермаркет временно убрал продукт из продажи и изменил дизайн упаковки

Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

В коробке конфет стоимостью восемь фунтов стерлингов (677 рублей) лежали три сладкие утки. Изделия из белого, молочного и темного шоколада были подписаны «Пушистый», «Хрустящий» и «Гадкий». Особое внимание посетителей магазина привлекла утка из темного шоколада с подписью «Гадкий». Клиенты обвинили производителя в расизме.

Супермаркет временно убрал продукт из продажи и изменил дизайн упаковки. Представители Waitrose принесли извинения покупателям:

-Нам очень жаль, что наименования продуктов затронули чувства посетителей». Предположительно, производитель шоколадного набора назвал конфеты по мотивам мультфильма «Гадкий утенок», снятого студией Disney по сказке Ганса Христиана Андерсона. В песне из мультфильма пелось о некрасивом утенке с «короткими коричневыми перьями».

В 2015 году сообщалось, что британскую торговую сеть Argos обвинили в расизме из-за цен на кукол с разным цветом кожи. Игрушка, изображающая светлокожую девочку, была примерно на 15 долларов дороже, чем кукла-африканка. Позже представитель магазина заявил, что разные цены на игрушки были установлены из-за технической ошибки. Он заверил, что стоимость светлокожей куклы будет снижена.

Источник: lenta.ru


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