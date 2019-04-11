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Победу из Крыма привезли юные футболисты Бердска

Ребята приняли участие во всероссийском турнире «Крымский подснежник». Спортсмены СК «Кристалл» — СШ «Бердск» 2010 и 2011 года рождения соревновались в Евпатории.

11.04.2019 Фото: Предоставлено ОФКиС Один комментарий
 
Победу из Крыма привезли юные футболисты Бердска

В середине марта наши команды 2007 и 2009 года рождения также стали победителями на соревнованиях в Крыму 

Как сообщает отдел физкультуры и спорта, ребята приняли участие во всероссийском турнире «Крымский подснежник». На прошлой неделе из Евпатории победителями вернулись бердские футболисты СК «Кристалл» — СШ «Бердск» 2010 и 2011 годов рождения.

С 2014 года наши ребята являются постоянными участниками этих соревнований и рассматривают их прежде всего как важнейший предсоревновательный этап. По словам тренерского штаба недельный соревновательный цикл имеет большой эффект: ребята на старте официального спортивного сезона легче адаптируются к эмоциональными и физическими нагрузками после перехода из зала на большое поле.

Напомним, что в середине марта наши команды 2007 и 2009 года рождения также стали победителями на соревнованиях в Крыму


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(1) Комментарий

  1. Зверь

    МОЛОДЦЫ!

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