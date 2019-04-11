В карту туристических брендов России войдет Новосибирская область

Реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 и запуск Национальной карты локальных туристических брендов станут одними из драйверов развития территории Новосибирской области.

Об этом говорилось в ходе Второго Сибирского туристического форума, который проходит в Новосибирской области 9-10 апреля 2019 года. В открытии форума приняла участие заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.В ходе пленарной сессии Сибирского туристического форума «Развитие туризма в Западной Сибири», состоявшейся 9 апреля, Ольга Молчанова подчеркнула, что Новосибирская область – единственный регион в Сибирском федеральном округе и один из 10 регионов в России, в котором реализуется Региональный экспортный стандарт 2.0.

-Региональным стандартом охвачены все направления деятельности, в том числе, развитие сферы не сырьевых услуг, одной из которых является туризм, – отметила Ольга Молчанова. – Туристический поток на территорию региона постоянно увеличивается. За прошлый год по данным миграционной службы к нам стало в целом приезжать на 80% больше туристов. Из Китая по безвизовым поездкам в 2018 году в Новосибирской области побывало на 20% больше туристов. В число десяти стран въездного туризма в Новосибирскую область входят также Германия, Казахстан, Корея, Италия, Франция, США, Испания Турция, Швейцария. Объём оказанных туристических услуг в Новосибирской области за 2018 год составил 9 млрд рублей.

Для развития внутреннего туризма в настоящее время в РФ разрабатывается Национальная карта локальных туристических брендов, Новосибирская область активно включается в эту работу. Об этом в ходе форума рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправления, председатель комиссии Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму по развитию внутреннего туризма и развитию туристического потенциала регионов Андрей Максимов. В частности, он подчеркнул, что в рамках подготовки Национальной карты локальных туристических брендов на едином ресурсе будут собраны и доведены до конечного потребителя сведения обо всех знаковых объектах и явлениях российских территорий.

На форуме также были обсуждены темы реализации национального проекта по экологии и его влияние на развитие туризма, подготовка регионов к крупным мероприятиям, вопросы развития аэропорта «Толмачево» как элемента развития инфраструктуры туризма Западной Сибири и другие.

Во второй день форума, 10 апреля в рамках выставки и отраслевой конференции «HoReCa. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм» состоится Совместное заседание членов Общественного Совета при Ростуризме и Совета по туризму при Правительстве Новосибирской области.

Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь.

Источник: nso.ru