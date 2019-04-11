Бандитом назвал переводчика Путин на переговорах с премьером Швеции

Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума «Арктика — территория диалога».

Говоря об экономических взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это обращение более нейтральным.

Путин на встрече с премьером Швеции назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик посчитал их партнерами. «Я сказал друзей, а он — партнеры. Бандит» pic.twitter.com/TJQkhPsuDP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 апреля 2019 г.



«Я сказал друзей, а он — «партнеры». Бандит», — пошутил Путин.

Президент отметил, что отношения двух стран развиваются, «несмотря ни на какие трудности». В частности, в прошлом году товарооборот России и Швеции вырос более чем на 30 процентов, подчеркнул он.

Путин также выразил надежду увидеть шведских представителей на очередном Санкт-Петербургском экономическом форуме.

МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума «Арктика — территория диалога».

Источник: РИА Новости