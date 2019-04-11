Устойчивую связь с всемирной сетью Рунетат обеспечит новый закон в России

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник рекомендовал палате принять во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Как сообщил журналистам глава комитета Леонид Левин, корректировками уточнено, что Роскомнадзор «определяет порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи технических средств противодействия угрозам».

-Если в ходе рассмотрений претензий абонента выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора оказания услуг, может быть связано со сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам, то оператор связи вправе направить в Роскомнадзор запрос о предоставлении сведений о функционировании данных средств, — сказал он.

-Условно говоря, если гражданин, недовольный обслуживанием, обратился в суд, не договорившись с оператором, то у оператора есть право направить в Роскомнадзор представление, что этот сбой был связан с деятельностью технических средств, — продолжил политик, добавив, что необязательно, что ведомство это подтвердит. Порядок и сроки рассмотрения претензий операторов к функционированию технических средств противодействия угрозам и запросов операторов установит правительство, говорится в поправках.

Уточнено, что «обеспечение устойчивого и безопасного функционирования на территории РФ сети интернет осуществляется операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком, собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих государственную границу, а также иными лицами, если эти лица имеют номер автономной системы», изложил глава комитета корректировки к законопроекту. Технологические сети, которые не имеют выхода во внешний интернет, не подпадают под регулирование будущего закона, добавил он.



Полномочия правительства и Роскомнадзора

Именно Роскомнадзор «координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет», подчеркнул Левин. Правительство утверждает порядок ведения надзорным ведомством реестра точек обмена трафиком, в том числе порядок направления в Роскомнадзор уведомлений собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком и порядок включения в данный реестр, добавил он.

-Ряд обязанностей, которые возлагаются на субъекты законопроекта, не распространяются на случаи присоединения к сетям связи специального назначения и к сетям электросвязи оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, — информировал депутат.

Согласно поправкам, «правительство определяет виды угроз устойчивости безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети интернет, регламент таких угроз, требования к организационно-техническому взаимодействию в рамках централизации управления сетями связи общего пользования, способы определения Роскомнадзором технической возможности исполнения указаний, передаваемых в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования, а также условия и случаи, при которых операторы связи имеют право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам».

-Когда оператор понимает, что у него установленные технические средства не работают, он имеет право предоставлять пользователям трафик напрямую до тех пор, пока Роскомнадзором это нарушение не будет устранено, — рассказал Левин.

Источник: ТАСС