СК: Убили мужчину и изнасиловали его подругу подростки в Туве

По сообщениям СУ СК России по Туве задержаны двое 17-летних жителей Кызыла, нанесших смертельные травмы 40-летнему мужчине и изнасиловавших его 39-летнюю подругу.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля мужчина и женщина пришли переночевать в пустующую квартиру расселенного дома по ул. Мира. Позже в эту же квартиру пришли двое подростков, которые поссорились с мужчиной. В ходе ссоры мужчине были причинены побои и телесные повреждения в виде ссадин головы, от которых он скончался на месте происшествия. Затем подростки совершили изнасилование женщины и иные сексуальные действия насильственного характера в отношении нее.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего.

Источник: sreda24.ru