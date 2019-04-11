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СК: Убили мужчину и изнасиловали его подругу подростки в Туве

Двоих малолетних злодеев заключили под стражу. Мужчину забили до смерти. а над его второй 39-летней половиной надругались.

11.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
СК: Убили мужчину и изнасиловали его подругу подростки в Туве

17-летние жители Кызыла нанесли смертельные травмы 40-летнему мужчине

По сообщениям СУ СК России по Туве задержаны двое 17-летних жителей Кызыла, нанесших смертельные травмы 40-летнему мужчине и изнасиловавших его 39-летнюю подругу.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля мужчина и женщина пришли переночевать в пустующую квартиру расселенного дома по ул. Мира. Позже в эту же квартиру пришли двое подростков, которые поссорились с мужчиной. В ходе ссоры мужчине были причинены побои и телесные повреждения в виде ссадин головы, от которых он скончался на месте происшествия. Затем подростки совершили изнасилование женщины и иные сексуальные действия насильственного характера в отношении нее.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего.

Источник: sreda24.ru


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