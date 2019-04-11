Потоп: Заливает улицы вода из дренажного колодца в Бердске

Два дренажных колодца уже сданы в эксплуатацию. Но они не помогают
Масштабы затопление грунтовыми водами частного сектора Бердска только увеличиваются. С откачкой не справляются даже дренажные колодцы, которые строят ради отвода подземной реки. Колодец полностью наполнился водой.
Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. начальника управления капитального строительства Бердска Юрий Бекетов, вода вытекает наружу из дренажного колодца, расположенного на пересечении улиц Искитимской и Красная Сибирь.
— Очень много воды пошло. Насос не справляется. Сегодня решаем вопрос об установке более мощного насоса. Это «Виогем» (белгородская компания, сооружающая дренажную систему в Бердске — прим. рад.) должен делать. Вчера созванивался с директором компании. Там сейчас стоит насос на 18 кубов воды в час — не справляется. Чтобы установить более мощный, надо подключать электричество 380 вольт. Сегодня будем этот вопрос решать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 10 апреля Юрий Бекетов.
Он акцентировал внимание на том, что насос качает, но не справляется с прибывающими грунтовыми водами. Скорее всего, придется расширять дренажную систему и строить дополнительные колодцы. Сейчас функционируют два, еще три в процессе монтажа.
По словам Бекетова, эффективность дренажной системы можно будет оценить после 15 мая, когда спадет вторая волна паводка.
— Сейчас идет тенденция на поднятие подземной реки. Это по аналогии с обычной речкой: паводок идет, вода поднимается. Такой же процесс происходит и с грунтовыми водами, — отметил Юрий Владимирович.
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Вот натворили то ,а всего надо было не давать разрешение на застройку многоэтажек .
51 8
Это бред все сваливать на многоэтажки и вообще на эту тему
…Ясновидящих нет
И никто не знает, как себя может повести природа в перспективе даже на 10 лет
13 38
а если вас машина сбила — не надо сваливать ухудшение своего здоровья на этот факт, ведь никто не знает, как себя может повести природа в перспективе даже на 10 лет, может, вас и без этого наезда паралич бы разбил. ясновидящих нет. ничего не надо связывать. и мир удивителен каждый день
18 17
Зизу всегда всегда такие умные коменты оставляет, видно очень грамотный человек.
14 4
видно очень грамотный человек
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а то! образование и культуру с молоком матери в городке впитала. в смысле — в окодэме
2 16
я тожа был в академе раз триста, но никаких подвижек интелекту не заметил.
22 1
А бывает мозг такой,что хоть в «сколково»пожизненно…не впитывает ничегошеньки!!!
4 0
Ага … ещё такая скромная и вежливая
10 0
Это для Зизу
6 0
Если «дергать»эту самую природу за причинные места…
1 0
Сносить весь частный сектор в этой зоне. Отселять людей в безопасные возвышенные места города. Пусть строят многоэтажки на этом болоте и сразу продумывают дренажку. А этот «тришкин кафтан» с насосами будет только время и деньги отвлекать!
33 14
Да-да!
Стройте многоэтажки!
Как раз будете отвечать за тысячи жизней, когда они схлопываться начнут на таком грунте!
31 9
Требую возродить болото! Уток пострелять хоца!
16 4
А куда качает воду насос дренажного колодца?…Он не перегоняет её из колодца на поверхность, а она снова возвращается в грунт? Почему не рассчитали мощность насосов? Или проектировщики рассчитали, а местные знатоки решили сэкономить, вот и получают результат? А как считает прокуратура? Почему власти не объявляют режим ЧС при очевидной опасности здоровью и жизни людей затапливаемого частного сектора?
37 2
слишком ранняя весна. Бурно тают снега. А он со своим Белокаменным сломал стоки в Гумёнку…
25 0
В ливневку
0 0
Сначала покупаем диплом, потом тёплое место, потом покупают у себе подобных законы (чтобы замаскировать либо нивелировать свою безграмотност), придумываем новые налоги (чтобы обеспечить воровство и последствия бурной деятельности) — и результат обогнали молдован с тылу по уровню жизни
34 4
А что проблема 380 подключить? Во ля построили вертикаль власти, теперь планерки по розетки надо проводить?
27 3
Мне трудно понять, почему из дренажного колодца нельзя направить воду самотёком в ливнёвку по трубе (по идеи вода с ливнёвки должна идти в водоёмы)? Ищут какие-то насосы. Ливневки тоже не работают?!
26 4
Откуда им быть ливневкам
22 2
Насос нужен, чтобы поднимать воду со дна колодца и уводить ее в ливневку, но по факту воды в колодец прибывает столько, что ее не успевает откачивать насос, в результате колодец переполнился и вода пошла через верх, затапливая территорию
15 0
Отсюда следует вывод, что данный колодец не работает на понижение грунтовых вод, т.к. он сам полностью заполнен этими грунтовыми водами, так же как и участки жителей частного секторра
14 0
Ну, так по идее надо , трубу переливную сделать до ливневки и не надо тогда никаких насосов
11 2
Не знаю, кто на таком ноу- хау заработал нобелевскую премию, по- моему, так изначально это глупая затея ( имею ввиду дренажные колодцы, насосы. И в таком духе)
Надо было делать систему , как в СССР
Когда осушали местность , это по крайней мере работает
Нельзя в таких проектах использовать насосы и электричество .. это бесперспективно
31 0
смешно уже то, что Бердск на верхотуре и песчаный грунт, а топит дома! Инженерной сетью ни кто у нас не занимается по настоящему. Отвода воды нет, а ведь проблем-то с отводом не должно быть никаких. Эх, ма!
20 0
Надо копать канаву.
Скорость армейского траншеекопателя 700 метров в час.
Надо прокопать 3000 метров.
Всего день работы и никакого подтопления.
17 0
А траншея, на всём своём протяжении, не упрётся в дом, дорогу? А ограждение с обоих сторон от траншеи поставить, что бы никто туда не свалился!
В итоге день превращается в годы, как по мановению волшебной палочки…
4 9
Если вы будете делать,то — да.
У желания тысячи возможностей, у нежелания — тысячи причин.
Оградок могильных вон по Бердску где надо и где не надо наставили и не вздрогнули.
17 4
Человек не понимает, что в траншею укладываются дренажные трубы! Траншея закапывается, а поверху высаживаются цветочки.
12 1
Скорее всего, придется расширять дренажную систему и строить дополнительные колодцы.
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даёшь по дренажному колодцу к каждому дому! это очень украсит наш город.
а куда откачанная насосом вода девается?
12 6
Очень грамотный коментарий, гор. администрации надо прислушаться к вашим советам.
7 2
Сразу то не было понятно, что 18 кубов в час — это не серьёзно?
У меня бытовой насос за 5 тыс. руб. для откачки грязной воды ЗУБР и то на 13 кубов в час, а здесь лучей насверлили и поставили один насос на 18.
25 1
Я ничевошеньки не понимаю в этих колодцах. Просто поясните, так для повышения образованости, куда все-же насосы откачивают воду из колодцев?
21 0
под дома, что в полосе затопления, но вода чище!
17 2
Ох,колодцы…!
Я писал полгода назад,что этих колодцев-5-ть,будет мало для г.Бердска и предлагал как минимум 10-ть штук.
Ну,специалисты,естественно,подумали,что пяти хватит,построили два и всё к чёрту затопило…
А вода из колодцев должна по идеи откачиваться в машины для перевозки воды и отвозиться в реку Бердск для дальнейшего сброса.Поэтому смысла никакого нет откачивать воду и тут же лить соседу на огород.
Год Большой Воды продолжается и сколько домов он разрушит- так это кошмар будет.А между прочим,строительство многоэтажных домов,если их хорошо строить,то надо сначала на этом месте произвести осушение площадке,вбить сваи,а уж потом продолжать стр-во.А все остальные домики без свай и на грунтовых водах поплывут,конечно же.
Человек —
5 14
У тебя хорошо получается власть нализывать,ты сюда лучше не приходи со своими советами.
13 5
Новый мэр —или как тебя там/Чё/…
Это у тебя постоянно в каждом сайте только и звучит Пу,Пу,Пу вместо того,чтобы успокоиться…
Поэтому,хамить мне не надо,и ещё раз перечитай мой сайт наверх, или одень двойные очки — вопрос,где же я по твоему выражению:»власть нализиваю»?
Поэтому,это ты можешь оставать на печи лежать,а не лезь на сайты с неграмотными советами.
Человек —
5 13
вода из колодцев должна по идеи откачиваться в машины для перевозки воды и отвозиться в реку Бердск для дальнейшего сброса.
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гасударствинна мыслеш!
11 5
zizou——или как там вас,бывшая жена знаменитого футболиста…?
Вот тот сайт,где и говорилось о машинах для отвозки воды из колодцев вы и пропустили — это было где-то 4 месяца назад…Да и ничего страшного,вы же не сидите каждый день у РС как Новый мэр/пэр/,поэтому могли и пропустить это собщение.
P.S.Прошу прощения,допустил массу ошибок в тексте/15.52./,это новый мэр/пэр/вывел меня из себя первый раз.
Человек —
3 12
Да и ничего страшного,вы же не сидите каждый день у РС как Новый мэр/пэр/,поэтому могли и пропустить это
РС я понимаю это Рогатый Скот?!
У меня нет такой животины, и не сижу я возле неё
0 0
Я не понимаю, какой смысл откачивать воду из подземной реки? И куда она откачивается? В гнилую канализацию? И так нагрузка на канализационные сети, а еще туда речку пустили…
22 2
назарик — у вас вопрос:»какой смысл откачивать воду из подземной реки?»Видите,если не откачивать грунтовые воды,то все дома поплывут и будут разрушены — одни раньше,другие,позже.Если эту пробему не решат за предстоящие 3-4 года,то пишите,что самого г.Бердска,к сожалению,больше нет,одни только останки.
А воду из этих колодцев нужно откачивать в реку,причём здесь канализационная сеть? Она же очень загрязнена и с очисткой специально установленный центр может не справиться,не то что грунтовые нормальные воды…
Человек —
2 11
я понимаю последствия, что город поплывет, но ведь не откачивается это все в реку…
9 2
всё уже придумано тысячу лет как! Выше писали про рытьё канавы до Оби, а ведь подземную реку можно загнать в дренажную трубу и всё! Так в Москве сделано, да и в других городах. Конечно, это стоит денег, а разрушающийся квартал разве лучше? У нас в Бердске почему-то всё строительство хаотично, без просчёта последствий, без привязки к особенностям местности.
26 1
согласна… русло реки надо отводить. Осушить ее не получится, а все эти колодцы — временные меры
12 1
Осталось только найти исток этой вашей подземной реки !
Иначе это бесполезное занятие
5 1
истоки — подземные ключи, коих в окрестности Бердска полно. Нынешняя ситуация ПАВОДКОВАЯ и обычно вялотекущая подземная речка резко увеличила сток. Раньше болото принимало воду, да Гумёнка, а теперь всё застроили — на Южном, в Белокаменном, — некуда воде деваться, топить стала улицы города. Выход один — дренаж.
7 2
Выход один водопровод и канализацию ремонтировать пасейдоны затейники речки у них подземные…….
2 2
«Если воду не откачивать дома поплывут»
Вот такие «энженеры» проект этот делали, согласовывали, осваивали деньги и рапортавали об очередном прорыве и как сейчас заживем,
«Выпей море Ксанф, выпей море»
8 1
Аноним — 17.58. А что вы хотели сказать своим корявым языком:»энженеры проект этот делали…и как сейчас заживём».Како
0 2
Аноним — 17.58. А что вы хотели сказать своим корявым языком:»энженеры проект этот делали … и как сейчас заживём».
Когда эксперты делали строительный проект,то ещё не было этой проблемы с подземными водами/грунтовыми водами/.
Это то же самое можно сказать и про вас,более доступным языком:»А что хотели из вас сделать папа и мама»,когда вас делали.Ведь наверняка они тоже надеялись,что вы будете хорошим малышом
И в канализацию качать эту воду нельзя,стоки-то кто-то должен оплачить,ведь водоочистная станция требует денег.
Человек —
0 7
Позвольте, как это не было проблем с грунтовыми водами? А что они по вашему строили?
Почитайте что такое грунтовые воды, плывун, водная линза. В нормальных странах на этих местах надодятся скверы и парки, молоэтажное строительство ( и даже оно на сваях). Сама природа позаботилась об гармоничном использовании земли.
Именно здесь и сейчас надо выкупать и расселять частный сектор.
Омерзение одно от ваших временщиков, одна отрада — все идёт к логическому завершению
9 1
инфаркт чоли хватил? Замер на полуслове.
4 1
Аноним — 20.29. и вот ты пишишь мне послание на ты:»инфаркт чоли хватил?Замер на полуслове.» Неее..аноним,не дождёшься,быстрее ты крякнешь,как утка в камышах…А вообще-то я люблю людей,которые могут пошуть,что-то интересное и любопытное рассказать/я и сам знаю массу рассказов про всё/.Ну так что же мы зубки показываем — они что,вам жмут?
Человек —
0 6
Если качать в канализацию, то надо будет оплачивать стоки водоочистная станция это контролирует
3 1
ну и в итоге то- куда эту воду девают?
1 1
бутилируют и в Китай
1 1
Вы с ума сошли, какая канализация. Ливневку от каналыги не можете отличить
0 0
Все правильно говорит и. о. начальника управления капитального строительства, если бы не было столько воды, дренажные колодцы бы справлялись:) вот лето они будут справляться..
Надо больше колодцев!
3 3
штук двести… и на каждый АС машину. Нам ведь реки не страшны, мы их технически вычерпаем!
10 2
умный кто-нибудь напишет, куда откачивается вода, которую собирают насосы? Пока я поняла, что ее направляют в ливневую канализацию. Или все же ее выпускают на поверхность?
2 1
Ее пускают через водосчетчик
3 4
С колодца около Гагарина а потом пробили трубу к ливневая на Рочачёва и оплачивают воды туда.Где находятся ливневая у остальных колодцев не представляю,возможно есть вход в ливневку у перекрестка Красная Сибирь -Павлова.
1 1
Там не вход а похоже выход!!!!
3 1
Если там под землей реально река, то никакие колодцы не помогут. Поможет только большая труба до Оби. То есть эту подземную речку надо одеть в «берега» под землей. Так делают в больших городах и нет проблемы подтопления или провала дорожного покрытия. Но у Бердска нет таких денег, а у власти нет интереса бороться за частный сектор. Проблема еще и в том, что эта вода, размывающая грунт под землей может менять русло и где она будет через год-другой никто не скажет. Пока что-нибудь действительно ужасное не произойдет, никто не пошевелится.
14 1
Скальные породы, в которые упираются сваи при строительстве на подвижных грунтах располагаются у нас на глубинах 8-12м., поэтому строить высотки нужно на сваях, если было болото и высокие грунтовые воды. Но если подземная река вымоет грунт, а высотка не на сваях, дом может попросту провалиться, хотя простоял, к примеру, 20 лет. Просто ушла подземная река.
8 2
Если так то скоро начнутся проблемы на жк космический, там и так стены промерзают зимой насквозь, так и дома складываться начнут. Вот почему там так много квартир в продаже, и колом стоят, не продаются совсем. Походу то еще местечко, тухляк….
9 3
Стены промерзают, потому что застройщик экономил на стройматериалах и нарушал технологию строительства
По сути это строительный брак и ничего другого
4 5
Ой… не пугайте народ
Ничего никуда не упадёт
0 6
Вот именно, никто не знает, как поведёт себя природа
3 0
Это анониму от 16 .36
0 2
А может башню построить на месте колодца? вдруг воды отойдут
А самое главное во всем этом, что на людей проживающих наплевать-на их здоровье. Хотя бы на этот период по санаториям расселили бы и устраняли проблему хоть вечно.
Здоровье людей жалко, да и почему страдать должны из за бездумных строек. И не говорите что многоэтажки не при чём. Грунтовые воды заперли, нарушили природный ток- вот и пожалуйста
5 2
Умные люди из «смешного»ненавистного новыми людьми СССР уходят к сожалению,дальше союз дренажников неумелых и пильщиков алчных…
6 4
Ну и где те бабушки, что осенью слезно целовали руки администрации.
Вода у них уходит в подвалах видите ли, ПАНИМАИШЬ.
2 5
Не понятно почему не продумали сразу мощные неасосы при строительстве а то что он наполнился водой это не обязательно грунтовая вода на которую сечас много сваливают это еще вода которая идет с аэродрома а воды в этом году не тайк уж и много к этой проблеме надо еще привлекать и Ужкх а они столкнули все на колодцы и владельцев частного сектора и в ладоши хлопают за них все должны делать другие а они завалили все канавы снегом с песком который сгребли с дорог а владельцы домов должны чистить еще и грозятся штрафовать хоть совесть поимели
0 0