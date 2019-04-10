Провалился в виде сердца асфальт на месте фекальной аварии на ул. Рогачева в Бердске

Ажурный провал на ул. Рогачева в Бердске имеет форму сердца
На ул. Рогачева в Бердске снова проваливается тротуар. Дыра образовалась в том месте, где два года назад меняли участок канализационного коллектора после масштабной коммунальной аварии. А прошлой осенью там снова прорвало и фекальные воды вылились наружу.
В апреле 2019 года асфальт над коллектором снова рушится. Пока яма имеет форму сердца. Но ее предательски забрасывают мусором. Хотя новый провал, появившийся прямо за остановкой «Дом» ветеранов», обозначили забочиком с сигнальной лентой.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в мае 2017 года начал обрушаться грунт у дома №20А на ул. Рогачева, оказалось, что прорвало канализационный коллектор. Ликвидация аварии затянулась на несколько месяцев. И только осенью ее удалось полностью завершить — заменили трубу, место провала закопали и заасфальтировали.
Но через год, в ноябре 2018-го коллектор в этом месте снова прорвало, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов».
Новый провал если и не является признаком очередной коммунальной аварии, то говорит о некачественном восстановлении благоустройства после разрытия.
Асфальт уходит под землю в разных частях города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 апреля провалилась часть дороги на перекрестке улиц Ленина и Герцена.
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а разве это не в виде «Ж»
символично….
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2 пловинки Шестернин и Бадьин
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Это я говорил что там будет следующий проал .
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Новый провал если и не является признаком очередной коммунальной аварии, то говорит о некачественном восстановлении благоустройства после разрытия.
Это признак очередной аварии , а прорвет именно на дороге .
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с любовью с городу
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