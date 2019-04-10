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Провалился в виде сердца асфальт на месте фекальной аварии на ул. Рогачева в Бердске

Два года за остановкой «Дом ветеранов» несколько раз ремонтировали канализационный коллектор. Но тротуар снова уходит под землю.

10.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 5 коммент.
 
Провалился в виде сердца асфальт на месте фекальной аварии на ул. Рогачева в Бердске

Ажурный провал на ул. Рогачева в Бердске имеет форму сердца

На ул. Рогачева в Бердске снова проваливается тротуар. Дыра образовалась в том месте, где два года назад меняли участок канализационного коллектора после масштабной коммунальной аварии. А прошлой осенью там снова прорвало и фекальные воды вылились наружу.

В апреле 2019 года асфальт над коллектором снова рушится. Пока яма имеет форму сердца. Но ее предательски забрасывают мусором. Хотя новый провал, появившийся прямо за остановкой «Дом» ветеранов», обозначили забочиком с сигнальной лентой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в мае 2017 года начал обрушаться грунт у дома №20А на ул. Рогачева, оказалось, что прорвало канализационный коллектор. Ликвидация аварии затянулась на несколько месяцев. И только осенью ее удалось полностью завершить — заменили трубу, место провала закопали и заасфальтировали.

Но через год, в ноябре 2018-го коллектор в этом месте снова прорвало, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов».

Новый провал если и не является признаком очередной коммунальной аварии, то говорит о некачественном восстановлении благоустройства после разрытия.

Асфальт уходит под землю в разных частях города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 апреля провалилась часть дороги на перекрестке улиц Ленина и Герцена.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    а разве это не в виде «Ж»
    символично…. :-D

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  2. Аноним

    Это я говорил что там будет следующий проал .

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Новый провал если и не является признаком очередной коммунальной аварии, то говорит о некачественном восстановлении благоустройства после разрытия.

    Это признак очередной аварии , а прорвет именно на дороге .

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. А.

    с любовью с городу

    Thumb up 4 Thumb down 0

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