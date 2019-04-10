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Как определить подлинность фарфоровой статуэтки

Фарфоровые статуэтки способны поразить своей красотой и изящностью.

10.04.2019 Фото: images.vfl.ru Нет комментариев
 
Как определить подлинность фарфоровой статуэткиМногие коллекционируют таковые. Они способны стать истинным украшением интерьера и порадовать взор своим присутствием. Хорошие статуэтки из фарфора можно приобрести в интернете или с рук. Однако прежде нужно понимать, как же определить подлинность сырья. Подделок очень много, поэтому не хочется потратить деньги впустую.
Начать нужно с предельно тщательного наружного осмотра. Необходимо понять, из какого же материала действительно сделана статуэтка. Вместо фарфора могут использовать глину либо фаянс.
Фарфор отличает большая изящность. Кроме того, он прозрачен на просвет. Изделие можно слегка ударить карандашом. Качественный фарфор обычно издаёт звонкий звук достаточной продолжительности. Именно этим он отличается от фаянса.
Важен также размер статуэтки. Если подделку создают при помощи банального копирования, то в этом случае уменьшение формы неизбежно. Это происходит ввиду усадки массы фарфора в процессе обжига. Некоторые изделия в разы больше оригиналов и имеют на своём теле ярко выраженные анатомические диспропорции.
Очень важно обращать внимание на мелкие детали и роспись. Аналоги довольно часто имеют более яркие цвета. Важно понимать, какая цветовая палитра более характерна для прошлого века. Обратите внимание на лицо фигурок, пальцы и волосы. Они должны быть проработаны максимально точно и детально.
Рассмотреть оттенок фарфоровой массы и его структуру можно по донышку статуэтки. Если отчётливо видны чёрные точки, скорее всего, изделие проходило повторный обжиг во время реставрации. Этот факт должен отразиться на цене.
Обратите внимание на клеймо завода-изготовителя. Оно должно присутствовать в обязательном порядке. На клейме должен быть указан год производства, сортность изделия, а также цена того времени. Образцы можно найти на просторах интернета или в специальных справочниках. Важно выявить характерные особенности присущие «меткам» того или иного производителя.
Если самостоятельно сложно определится с подлинностью изделия, то заручитесь поддержкой специалистов.


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