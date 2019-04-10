Прогремел взрыв в жилом доме Екатеринбурга

Пожар на 14 этаже жилого дома произошел в Екатеринбурге утром 10 апреля, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

— На месте работают пожарно-спасательные подразделения, принимаются все меры к недопущению распространения огня, организована эвакуация людей из подъезда, — сказал собеседник агентства.

По информации очевидцев, скорее всего, произошел взрыв, «потому что раскурочены окна».

Между тем, руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству «Интерфакс-Урал», что в жилом доме на 14-м этаже сотрудники МЧС предпринимают комплекс мер по тушению пожара.

По словам В.Горелых, предположительно, пострадали два человека, 20 жильцов эвакуированы.

— На место выехала усиленная следственно-оперативная группа территориального УВД. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный подъезд спецтехники МЧС. Сотрудники уголовного розыска опрашивают жильцов этого дома, устанавливают собственников жилья, — сказал В.Горелых.

Он добавил, что по итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Интерфакс