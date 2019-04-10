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Заказное убийство спустя 11 лет раскрыли полицейские в Новосибирске

Предварительный мотив убийства: конфликт из-за раздела имущества. Троих подозреваемых в преступлении отправили под стражу.

10.04.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Заказное убийство спустя 11 лет раскрыли полицейские в Новосибирске

Женщину убили в подъезде

21 декабря 2007 года в дежурную часть Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по улице Дачной обнаружено тело женщины с ножевым ранением. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Как было установлено, женщина, проживавшая в этом же подъезде, скончалась около 08.45 от проникающего ножевого ранения в сердце. По данному факту следователями СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями установить лиц, причастных к совершению преступления, не представилось возможным.

В 2019 году сотрудниками отдела полиции №3 «Заельцовский» была получена информация о лицах, которые могут быть причастны к убийству. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 «Заельцовский» и Управления МВД России по городу Новосибирску в апреле 2019 года были установлены и задержаны трое подозреваемых в совершении преступления. Двое исполнителей были задержаны в Новосибирске, а организатор — в Республике Алтай.

Предварительно установлено, что мотивом преступления стал конфликт из-за раздела имущества.

В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, подтверждающие причастность фигурантов к совершению преступления.


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