Борьба с ВИЧ-инфекцией: Ваучер на покупку шприцев раздадут наркоманам

Новосибирская региональная общественная организация «Гуманитарный проект» — одна из сильнейших российских НКО по разработке методических и информационных материалов в области профилактики ВИЧ-инфекции. Ее сотрудники проводят огромную профилактическую работу, в том числе внедряют новую практику среди людей, употребляющих наркотики, мужчин, практикующих секс с мужчинами и сексработниц.

Перед государством и НКО стоят очень сложные задачи — остановить и повернуть вспять эпидемию ВИЧ-инфекции. Каждый год в стране выявляется около 100 тысяч новых случаев ВИЧ (280 человек каждый день). Из-за поздних диагностики и начала лечения, низкой приверженности терапии и сопутствующего туберкулеза 30 тысяч людей с ВИЧ умирает каждый год (80 человек в день).

Возьмите ваучер!

О новых методах работы с наркозависимыми, которые планируют воплотить в жизнь «Гуманитарный проект», рассказали сотрудники организации на встрече с журналистами.

Новосибирск — большой город, и в поле зрения правоохранительных органов и реабилитационных центров попадает примерно треть людей, употребляющих наркотики, отметил сотрудник «Гуманитарного проекта» Сергей. Далеко не каждый может себе позволить попасть в государственный реабилитационный центр. Эти люди долго оставались без внимания.

— Мы разрабатываем несколько направлений, чтобы выйти на этих людей. В том числе у нас есть несколько контактов тех, которые употребляют наркотики онлайн. Мы планируем через них войти в среду. У нас есть Telegram канал, мы потихоньку осваиваем интернет-пространство даркнета для профилактических интервенций. Есть направление аптек, где будут размещаться плакаты и визитки. Сейчас идут финальные переговоры с аптеками. Мы собираемся раздавать ваучеры на 100 рублей. Этот вариант восхитил нас всех. Не знаю, может, для кого-то это будет и новостью, в нашем городе не всегда и не везде можно купить один шприц. Фармацевты отпускают их пачками. Не всегда наркозависимый может купить один или парочку шприцев, — рассказал Сергей.

Ваучер можно будет потратить только на определенный список товаров. Например, салфетки, лейкопластырь, шприц, мази или витамины. Употребляющий наркотики сам выберет то, что ему необходимо.

«Гуманитарный проект» ведет переговоры с сетью ломбрадов, в которых наркозависимые нередкие гости. В планы входит размещение визитниц с визитками на стойках.

Уже есть команда аутричеров, которая готова заниматься данными проектами, есть рабочая WhatsApp группа, около 20 человек, которые постоянно приходят на встречи. Это люди, которые ранее имели опыт с наркотиками.

Помогут люди с «опытом»

В программах лечения ВИЧ особое место занимает консультирование по принципу «равный-равному», когда консультантами являются люди, которые сами живут с ВИЧ.

В 2018–2019 годах в стране запланировано взять на лечение в два раза больше ВИЧ-позитивных пациентов (до 600 тыс. человек), чем в 2017 году. Но без специального сопровождения, в том числе и равными консультантами, возрастет вероятность отказов от терапии и нарушений приверженности. Когда люди пропускают терапию, не привержены приему лекарств, это приводит к формированию более устойчивых форм вируса — как следствие вырастает смертность, возникает необходимость назначать более новые и дорогостоящие препараты, что ложится дополнительной нагрузкой на региональный и федеральный бюджеты.

Равное консультирование способствует преодолению этой проблемы, так как равный консультант помогает формировать мотивацию к лечению и справляться со страхами, апеллируя к собственному опыту. Но эта социальная услуга все еще недостаточно распространена в России, и НКО в единичных случаях получают на нее финансирование от государства.

В планах «Гуманитарного проекта» — адаптация и развитие опыта представления услуги равного консультирования, для включения ее в совместную работу государственных и общественных организаций по всей стране.

Интервенция в интернет

Сегодня весь наркооборот проходит в интернете. Все строится на системе закладок. Человеческий фактор убран из цепочки. Все покупают в интернете. Поэтому очень важно донести до наркозависмых информацию о том, где они могут получить помощь, пройти тест на ВИЧ-инфекцию, на разных каналах.

Мифы и реальность о ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор развенчал мифы, которые многие люди принимают за чистую монету.

Заразиться можно при любых контактах с ВИЧ — инфицированным.

Реальность: просто так ВИЧ по воздуху не летает, не передается воздушно-капельным путем (при кашле и чихании). Он содержится в биологических жидкостях организма: крови, сперме, влагалищных выделениях, грудном молоке, спинномозговой жидкости. Следовательно, заразиться ВИЧ можно только в том случае, если жидкости, содержащие ВИЧ, попадут в организм другого человека при незащищенных половых контактах, при совместном использовании медицинского инструментария (обычно шприцев для внутривенного введения наркотиков), либо инструментов для нанесения татуировок или пирсинга.

Для заражения необходимо, чтобы в кровоток попала инфицирующая доза — около 10 000 вирусных частиц. В некоторых жидкостях организма (слезы, пот, слюна) концентрация вируса недостаточна для заражения. Неповрежденая кожа служит надежным барьером для вируса.

Вирус не передается при прикосновении, объятиях, рукопожатии, при пользовании одним туалетом, душем, кухонными принадлежностями, одежды, постельного белья.

ВИЧ можно определить по симптомам.

Реальность: после заражения ВИЧ у человека наступает фаза течения заболевания без каких-либо признаков. ВИЧ-положительные люди ничем не отличаются от обычных людей, многие ВИЧ-инфицированные на протяжении нескольких лет не проявляют никаких симптомов, кроме того, у ВИЧ нет специфических клинических признаков. В этот период ни сами инфицированные, ни другие люди не смогут догадаться о наличии ВИЧ. Вместе с тем, в течение всего периода ВИЧ-инфицированный человек является источником заражения, он может заражать других людей. Единственный способ узнать о заражении — сдать кровь на анализ, пройти соответствующее обследование.

ВИЧ-инфицированные женщины не должны рожать.

Реальность: ВИЧ-инфицированная женщина может стать мамой здорового ребенка. При современном развитии медицины правильное лечение беременной женщины снижает риск передачи ВИЧ ребенку до 2-3%. Комплекс профилактических мер включает в себя терапию, начиная с раннего срока беременности, родоразрешение при помощи кесарева сечения и отказ от грудного вскармливания.

ВИЧ можно вылечить.

Реальность: ВИЧ – неизлечимое заболевание, на сегодняшний день вакцины от него не существует.

В медицинской практике применяются лекарственные средства, которые помогают контролировать вирус, улучшают качество жизни ВИЧ-инфицированного человека. Пациенты с ВИЧ получают эти препараты бесплатно.

Важные условия:

а) своевременное начало лечения, необходимо начать принимать препараты как можно раньше после заражения, а для этого надо регулярно сдавать анализы. Принимать таблетки постоянно и регулярно, чтобы не давать вирусу проявляться, т.к. увеличение вирусной нагрузки может привести к осложнениям. При регулярном прохождении антиретровирусной терапии вирусная нагрузка снижается настолько, что ВИЧ никак не мешает жить.

б) отказ от вредных привычек (курение, алкоголь), приема наркотиков. Необходимо вести здоровый образ жизни.

Комары передают ВИЧ при укусах.

Реальность: если бы это было правдой, то, наверное, уже все население земного шара было бы инфицировано ВИЧ. ВИЧ не может жить и размножаться в теле комара.

ВИЧ и СПИД — это одно и то же.

Реальность: это разные, пусть и взаимосвязанные явления. Абсолютно недопустимо говорить о любом ВИЧ-положительном человеке, что он «болен СПИДом».

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — проникает в организм человека, поражает клетки иммунитета, и ослабляет его.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это поздняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Без надлежащего лечения ВИЧ-инфекция может перейти в СПИД в течение нескольких лет.