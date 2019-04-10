С 4 этажа упала женщина в торговом центре Новосибирска

Вечером 9 апреля с балкона в атриуме здания упала одна из посетительниц. Женщина осталась жива, но получила травмы. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент.Новосибирск».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили:

«Сообщение, о том, что в ТЦ „Горский“ с четвёртого этажа упала посетительница, поступило на пульт дежурного в 19:35. На место выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшую увезли в больницу — она травмировала ноги. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются».

Источник: vashgorod.ru