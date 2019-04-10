Победные 5000 рублей вручает губернатор фронтовикам Бердска

Бердский фронтовик Василий Сорокин вчера, 9 апреля, получил победные 5000 рублей и поздравительную открытку от губернатор Новосибирской области Андрея Травникова. Об этом Василий Павлович рассказал в среду, 10 апреля, когда пришел в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». Он выразил признательность главе региона за теплые слова ветеранам и благодарность за Победу в Великой Отечественной войне.

94-летний Василий Сорокин не стал по обыкновению задерживаться в редакции.

— Дел много — готовимся ко Дню Победы, — аргументировал участник войны.

Единовременную выплату в размере 5000 рублей из областного бюджета в Бердске начали выдавать с 5 апреля, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальника отдела пособий и соцвыплат Светлана Казакова. По ее словам, всего в Бердске деньги получат 65 человек. Это фронтовики, блокадники и несовершеннолетние узники концлагерей.

— Завтра глава будет чествовать бывших узников концлагерей в музее. Там мы им вручим по 5000 рублей. Мы всех обзваниваем, договариваемся, может быть, с родственниками, и приезжаем для вручения. И поздравления от губернатора тоже мы привозим, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Дмитриевна.

По ее словам, за апрель всем ветеранам передадут полагающуюся выплату. Президент России Владимир Путин персонально поздравит участников Великой Отечественной войны позже и по почте. Кроме того, бердских фронтовиков будет чествовать мэр Бердска Евгений Шестернин.