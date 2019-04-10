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Победные 5000 рублей вручает губернатор фронтовикам Бердска

Президент Путин и мэр Шестернин поздравят бердчан — участников Великой Отечественной войны с Днем Победы позже.

10.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Победные 5000 рублей вручает губернатор фронтовикам Бердска

Защитник Ленинграда 94-летний Василий Сорокин каждую среду сам приходит в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Бердский фронтовик Василий Сорокин вчера, 9 апреля, получил победные 5000 рублей и поздравительную открытку от губернатор Новосибирской области Андрея Травникова. Об этом Василий Павлович рассказал в среду, 10 апреля, когда пришел в редакцию за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». Он выразил признательность главе региона за теплые слова ветеранам и благодарность за Победу в Великой Отечественной войне.

94-летний Василий Сорокин не стал по обыкновению задерживаться в редакции.
— Дел много — готовимся ко Дню Победы, — аргументировал участник войны.

Единовременную выплату в размере 5000 рублей из областного бюджета в Бердске начали выдавать с 5 апреля, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальника отдела пособий и соцвыплат Светлана Казакова. По ее словам, всего в Бердске деньги получат 65 человек. Это фронтовики, блокадники и несовершеннолетние узники концлагерей.

— Завтра глава будет чествовать бывших узников концлагерей в музее. Там мы им вручим по 5000 рублей. Мы всех обзваниваем, договариваемся, может быть, с родственниками, и приезжаем для вручения. И поздравления от губернатора тоже мы привозим, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Дмитриевна.

По ее словам, за апрель всем ветеранам передадут полагающуюся выплату. Президент России Владимир Путин персонально поздравит участников Великой Отечественной войны позже и по почте. Кроме того, бердских фронтовиков будет чествовать мэр Бердска Евгений Шестернин.


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(4) Комментариев

  1. zizou

    деду за победу спасибо и 70 баксов.

    В России за золотую медаль спортсмен получит 4 миллиона рублей, то есть чуть более 70 тысяч долларов. Денежные премии ожидают призеров и по приезду в родной регион.
    Помимо гонораров от государства, спортсмены получают награды от Фонда поддержки олимпийцев России. С 2006 года эта некоммерческая организация дарит медалистам новые автомобили Audi, Mercedes и BMW. Донорами Фонда поддержки олимпийцев выступают миллиардеры-меценаты.

    Сколько всего премиальных получат призеры в этом году, можно подсчитать на примере лыжников из Тюмени. Александр Большунов за Олимпийские игры в Южной Корее завоевал две серебряные медали и одну бронзовую. Его земляк Денис Спицов заработал такое же количество медалей. Таким образом, они уже заработали по 6,7 миллионов рублей из федерального бюджета и по 7 миллионов рублей от региона. Плюс стоимость автомобиля от меценатов – около 3 миллионов рублей. Получается более 16 миллионов рублей для каждого.

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  2. Аноним

    Пусть засунут этот пятак себе в укромное мместо

    Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Аноним

    В данном конкретном случае -главное внимание (а эта пятёрка всего лишь небольшое приложение). Реально воевавшие ветераны имеют вполне достойное материальное обеспечение.

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