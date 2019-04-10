КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Шашлыки жарят у детской площадки 9-этажки в центре Бердска

Провалилась дорога из-за аварии на канализационном коллекторе бизнесмена Голубева в Бердске

С 4 этажа упала женщина в торговом центре Новосибирска

Заказное убийство спустя 11 лет раскрыли полицейские в Новосибирске

Борьба с ВИЧ-инфекцией: Ваучер на покупку шприцев раздадут наркоманам

Японский истребитель F-35 исчез с радаров над Тихим океаном

Эксперты: Работу с хорошей зарплатой могут потерять 3 млн россиян

Провалился в виде сердца асфальт на месте фекальной аварии на ул. Рогачева в Бердске

Победные 5000 рублей вручает губернатор фронтовикам Бердска

Неохотно выдают кредиты россиянам банки в 2019 году

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Японский истребитель F-35 исчез с радаров над Тихим океаном

Министр обороны страны официально подтвердил крушение самолета. На борту истребителя находился один пилот.

10.04.2019 Фото: en.wikipedia.org Нет комментариев
 
Японский истребитель F 35 исчез с радаров над Тихим океаном

Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в Силы самообороны Японии в январе прошлого года

Министр обороны Японии Такэси Ивая официально подтвердил в среду, что истребитель F-35A Военно-воздушных сил самообороны, исчезнувший накануне во время учений с радаров над Тихим океаном, разбился. Как сообщил журналистам Ивая, обломки самолета были найдены в Тихом океане в районе префектуры Аомори.

-Мы сделаем все возможное, чтобы спасти пропавшего пилота, — сказал он.

Поисковые операции сил самообороны и береговой охраны Японии продолжаются.

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии. По данным военного ведомства, истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени (13:25 мск). В тот момент он находился в 135 км от побережья префектуры Аомори над Тихим океаном. На борту истребителя находился один пилот. В настоящее время на его поиск отправлены патрульные самолеты Сил самообороны и поисково-спасательные суда.

Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в Силы самообороны Японии в январе прошлого года. В настоящее время на авиабазе Мисава развернуто 13 таких боевых самолетов. Япония планирует закупить у США 147 таких истребителей. Стоимость каждого оценивается в 11,6 млрд иен (около 105 млн долл).

Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Почти 500 таксистов привлекли к ответственности инспекторы ГИБДД Новосибирской области Почти полсотни таксистов привлекли к ответственности инспекторы ГИБДД Новосибирской области Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика