Эксперты: Работу с хорошей зарплатой могут потерять 3 млн россиян

К 2024 году около 3 млн россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный, в том числе неформальный, и рост их зарплат замедлится, следует из инерционного сценария Высшей школы экономики.

Порядка 10% работников частного корпоративного сектора в ближайшие шесть лет покинут его и перейдут на работу в более низкооплачиваемый сектор. Такие оценки содержатся в поступившем в РБК докладе «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала». Его подготовили эксперты Высшей школы экономики во главе с директором «Центра развития» ВШЭ Натальей Акиндиновой и научным руководителем ВШЭ Евгением Ясиным.

Экономисты рассчитали два сценария развития экономики до 2024 года. Первый, инерционный, предполагает медленное улучшение здоровья, стагнацию качества образования и небольшой вклад человеческого капитала в экономический рост (около 0,2 п.п.). Второй, целевой, предполагает инвестиции в человеческий капитал, что увеличит его вклад в рост ВВП до 0,7–0,8 п.п.



Инерционный вариант

Риски перехода в низкооплачиваемые секторы содержатся в инерционном сценарии. За счет ускорения производительности труда (с 1,9% в 2019 году до 2,3% в 2023-м) будут расти зарплаты в частном корпоративном секторе, которые по итогам шести лет увеличатся на 13%.

Однако численность занятых в этом секторе снизится с 30 млн в 2018 году до 27 млн в 2024-м, прогнозируют эксперты. Большинство из сменивших работу перейдут в некорпоративный сектор, число занятых в котором, наоборот, увеличится — с 28,4 млн до 30,1 млн человек. Это предприятия без образования юридического лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые, люди, занятые в личных подсобных хозяйствах и т.д.

Росстат относит к работающим в неформальном секторе всех сотрудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. Например, индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает у них по найму, самозанятых, фермеров, членов семьи, которые помогают своим родственникам в бизнесе, и т.д.

Разрыв в уровнях зарплат между корпоративным (в него входят и бюджетники) и некорпоративным секторами увеличится с 31,5 до 37,5%, ожидают экономисты. Средняя зарплата в некорпоративном секторе будет расти низкими темпами — по итогам шести лет она увеличится на 1,1%.

— Ухудшение структуры рынка труда в сочетании с плохой демографией почти сводит на нет положительный эффект от роста зарплат, обусловленный повышением производительности труда, — говорится в докладе.

Оптимистичный вариант

В целевом сценарии ситуация на рынке труда обстоит лучше. Средние зарплаты в корпоративном секторе растут быстрее — на 19,6% вместо 13,4% — по итогам шести лет. Численность занятых в нем не упадет, а увеличится — с 30 млн до 30,9 млн, а разрыв в уровне зарплат с некорпоративным сектором снизится (там зарплаты вырастут на 26,1% вместо 1,1% в инерционном сценарии).

-Перебалансировка рынка труда, направленная на рост корпоративного сектора, оказывает сразу два благоприятных эффекта на трудовые доходы населения: во-первых, увеличивается численность работников, получающих более высокую оплату труда (в корпоративном секторе); во-вторых, повышается средняя зарплата в низкооплачиваемом некорпоративном и неформальном секторе на фоне сокращения избыточного предложения труда в нем, — отмечают экономисты ВШЭ.

Маневр, которого не было

Российские экономисты уже много лет приводят аргументы в пользу наращивания инвестиций в человеческий капитал. Наиболее активно эти предложения в последнее время обсуждались перед выборами президента. Вложения в медицину и образование были центральной темой экономической программы, которую для Владимира Путина разрабатывал Центр стратегических разработок (его тогда возглавлял Алексей Кудрин, после выборов занявший пост председателя Счетной палаты).

Так называемый бюджетный маневр предусматривал рост расходов на образование с 3,5 до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5 до 3% ВВП. Одновременно сокращались траты на непроизводительные направления — силовиков, армию и госуправление.

Однако фактически власти так и не осуществили бюджетный маневр, заявлял Кудрин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей: «На ближайшие три года бюджет не меняет пропорции, он остается в тех же самых уровнях расходов в процентах к ВВП». Из-за этого Россия теряет возможность для дополнительного ускорения экономики. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов после формирования правительства по-своему сформулировал, как будет проходить бюджетный маневр: власти будут вкладываться в те направления, которые смогут стимулировать приток инвестиций: инфраструктуру, цифровую экономику, поддержку экспорта.

Но в России вложения в инфраструктуру в последние шесть лет показали отрицательную корреляцию с темпами роста, говорил Кудрин. Возможно, дело в неэффективности проектов и выборе для строительства объектов, которые не помогают развиваться бизнесу. План развития магистральной инфраструктуры предполагает, что расходы на крупные проекты составят 6 трлн руб. за шесть лет, и сейчас власти активно обсуждают методики, на основе которых нужно выбирать новые объекты для строительства.

Источник: РБК