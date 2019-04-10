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Для уборки могил фронтовиков нужны волонтеры в Бердске

Волонтерский корпус присоединяется к акции «Дорога к обелиску». К работам могут приступит добровольцы от 16 лет. При себе необходимо иметь страховку от укуса клеща.

10.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Для уборки могил фронтовиков нужны волонтеры в Бердске

В Бердске похоронено около 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

-В Бердске похоронено около 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. И на сегодня многие ветеранские могилы заброшены – заросли бурьяном, покосились памятники, на которых облезла краска. К юбилейному году 75-летию Победы необходимо благоустроить каждую заброшенную могилку, — призывает к помощи волонтерский Корпус Бердска.

Корпус присоединяется ко Всероссийской акции «Дорога к обелиску», которую никто не финансирует. Она проводится на средства пожертвований. Волонтеры с благодарностью примут в дар от жителей Бердска требующиеся для выполнения этой работы:

— мешки под мусор;
— перчатки, краску для окрашивания оградок и памятников — голубую и «серебрянку», алую краску – для звезд;
— растворитель, преобразователь ржавчины;
— металлические щетки для снятия ржавчины и старой облупившейся краски с памятников;
— репелленты от клещей.

Для участия волонтерам необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку об участии в мероприятии.

Всех, кто хотел бы участвовать в волонтерской акции, тех, кто может помочь волонтерам расходными материалами, профинансировав это благородное дело, обращаться в МБУ «Отдел по делам молодежи» по тел. (383-41) 2-07-63, Анастасия.


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