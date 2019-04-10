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Фото: А пусть страна героя знает!

Владелец внедорожника припарковался «мордой» прямо к двери подъезда многоквартирного дома.

10.04.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Роман: А пусть страна героя знает!

Фото: А пусть страна героя знает!

Фото: А пусть страна героя знает!


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Прогремел взрыв в жилом доме Екатеринбурга Покормила медведя и лишилась руки туристка в Приамурье Сэнсэи сумо

(2) Комментариев

  1. Аноним

    а сюда то зачем?
    вызывайте участкового и составляйте протокол

    Thumb up 2 Thumb down 11

  2. Raven

    Да вроде нормально припарковался. Выход из подъезда достаточно большой. Единственная его ошибка, надо за лобовым оставлять свой номер телефона, что бы если, что то габаритное выносить-заносить не пришлось его с факелами искать. А так то инфраструктура у нас не предусматривает нормальные места для парковок, да и автостоянок кот наплакал, вот и ставят во дворах

    Thumb up 0 Thumb down 2

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