Побывать в СССР и окунуться в атмосферу пионерлагеря мечтает ученица из Бердска

«Курьер.Среда.Бердск” продолжает рассказывать о талантливых детях Бердска в рубрике «Лучшие из лучших». Сегодня наша героиня — ученица из школы №5 Злата Алтухова. Рождественская стипендиатка главы Бердска 2018 года играет на необычном инструменте — бандуре и планирует стать журналистом.

Выбор на бандуру пал случайно. Семь лет назад девушка побывала на концерте ансамбля бандуристов «Чаривницы». Звук инструмента покорил ее своим ярким звучанием, понравился и внешний вид инструмента. Тогда Злата решила научиться играть на бандуре, поступила в детскую школу искусств «Берегиня».

— Это очень интересный и уникальный инструмент. Он состоит из более 60 струн и каждый раз одна и та же мелодия звучит по-новому, — рассказала Злата.

Автор видео Елена Белоусова

Злата очень разносторонний человек. Недавно она стала посещать молодежный пресс-центр «ПикНик» и, возможно, именно с журналистикой она свяжет свою дальнейшую жизнь:

— Мне очень нравится общаться, я думаю, журналистика поможет мне завести новые интересные знакомства.

Необычное имя подарила ей ее бабушка. Месяц новорожденная была без имени, но когда бабушка нашла книжку с необычными женскими именами, ее взгляд пал на имя Злата. Посмотрев на белокурую, светлоглазую внучку она решила, что именно это прекрасный вариант.

— Мне очень нравится имя Злата. Оно у меня ассоциируется с драгоценностями, в частности с золотом, — признается девушка.

Если рассмотреть значение имени, таких людей отличает рассудительность и честность. Бердчанка ценит в людях искренность, порядочность и преданность:

— Друг-это человек, который всегда поддержит. Ты можешь в трудную минуту выговориться.

Она обожает учиться. В числе любимых предметов — русский язык и литература. По мнению школьницы, неплохо было бы если бы ЕГЭ заменили обычные экзамены по билетам.

— Я вижу, как страдают старшеклассники, когда дело доходит до экзаменов. Столько переживаний и это такой стресс! Когда ты отвечаешь на конкретную тему по билетам, это не так волнительно, чем тестирование, — поделилась ученица.

Своим главным учителем она считает маму — Ольгу. Именно она для нее пример того, что человек должен постоянно учиться. Мама закончила медколледж, потом выучилась на педагога-психолога. Сейчас она работает рентгенолаборантом в больнице.

В свободное время девушка любит смотреть кино. Кроме современных, она пересматривает старинные фильмы. В числе любимых — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Если бы ей предложили сняться в кино, она выбрала бы роль подруги Иночкина.

— Классно испытать на себе времена СССР, окунуться в атмосферу пионерского лагеря, — рассуждает Злата.