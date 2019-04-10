Транспортировали 90-летнюю старушку из дома до «скорой» спасатели в Бердске

Призыв о помощи получили 8 апреля сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске. Нужно было срочно транспортировать до скорой помощи немощную старушку.

В микрорайоне Южном стало плохо 90-летней бабушке, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Родные, проживающие вместе с ней, не могли самостоятельно донести ее до скорой помощи. И поэтому обратились за помощью в поисково-спасательный отряд.

Спасатели прибыли на место и транспортировали пациентку в машину медиков. Бабушку увезли в горбольницу.