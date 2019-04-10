Прогремел взрыв в жилом доме Екатеринбурга
Покормила медведя и лишилась руки туристка в Приамурье
Для уборки могил фронтовиков нужны волонтеры в Бердске
Квартиру от Путина ждет 96-летняя фронтовичка из ветхого дома в Бердске
Автоматы для приема тары за деньги запустят в трех мегаполисах России
Продавать «чекушки» на кассах хочет запретить Госдума
Побывать в СССР и окунуться в атмосферу пионерлагеря мечтает ученица из Бердска
Транспортировали 90-летнюю старушку из дома до «скорой» спасатели в Бердске
Кокорин и Мамаев: Допрос свидетелей по делу о драках в центре Москвы перенесли