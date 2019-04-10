Для участников «ипотечных каникул» отменят НДФЛ

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа сенаторов и депутатов разработали проект об освобождении от подоходного налога материальной выгоды, получаемой гражданами от «ипотечных каникул», сообщил РИА Новости источник в парламенте.
По словам собеседника агентства, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
-Предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе «ипотечных каникул», — говорится в пояснительной записке в проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
Авторы предлагают внести в статью 212 Налогового кодекса РФ изменения, направленные на освобождение от налогообложения указанной материальной выгоды.
Как отмечается, поправка разработана в связи с подготовкой к рассмотрению во втором чтении проекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, внесенный в ГД группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и Матвиенко.
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