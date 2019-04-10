Медведев: Тарифы на переработку мусора должны быть прозрачными

Тарифы на переработку мусора должны быть понятными и прозрачными, люди не должны переплачивать за эти услуги, заявил премьер министр Дмитрий Медведев на встрече с руководством фракции «Справедливая Россия».

Он напомнил, что в 2018 году на создание инфраструктуры для переработки отходов было выделено около 1 млрд рублей, при этом предусматриваются субсидии и на последующий период, чтобы в России появилось как можно больше предприятий, которые этим занимаются, и все отходы проходили через сортировочные комплексы.

-Но тема непростая. Почему собственно коллеги из «Справедливой России» естественно ее поставили. Поскольку тарифы — это всегда тема дискуссионная, они должны быть понятными, прозрачными, люди не должны переплачивать за эти услуги, — сказал Медведев.

Источник: realty.ria.ru