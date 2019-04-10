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Продавать «чекушки» на кассах хочет запретить Госдума

Минпромторгу предложили «вбить гвоздь в гроб алкогольного лобби». По мнению чиновников, маленькие и даже игрушечные бутылочки приковывают к себе внимание — дети видят в них «игрушки», а взрослые невинную дозу алкоголя.

10.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Продавать чекушки на кассах хочет запретить Госдума

Размер такой тары снижает уровень критического восприятия у людей

В Госдуме задумались о расширении мер, направленных на снижение и профилактику алкоголизации населения, и предложили запретить продавать спиртное в мелкой таре на кассах продуктовых магазинов. Соответствующее обращение (текст есть в распоряжении News.ru) на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова направил депутат-единоросс Виталий Милонов.

В документе отмечается, что в последние годы в России успешно популяризируется трезвый образ жизни, в частности, вводятся законы, ограничивающие оборот и продажу алкоголя. Но пока, считает автор инициативы, комплекс мер, применяемых в рамках государственной политики, не может считаться полным.

— Практически в каждом продуктовом магазине в кассовых зонах мы можем встретить продажу алкогольных напитков в миниатюрных дозах — от 50 мл до 200 мл. Как правило, в красивых бутылёчках продаётся крепкий алкоголь — водка, виски, коньяк, текила, абсент. Такие маленькие и даже игрушечные бутылочки приковывают к себе внимание — дети видят в них «игрушки», взрослые смотрят на них снисходительно из-за размера фасовки. Но необходимо отметить, что несмотря на размер тары, в каждом из флаконов разлит настоящий алкоголь со всеми вытекающими последствиями и опасностями, — описывает проблему депутат.

По его мнению, размер такой тары снижает уровень критического восприятия у людей и формирует у граждан своеобразное отношение к этому явлению в рамках допустимого.

— Нельзя забывать, что алкоголь в любых дозах вызывает опьянение, может спровоцировать формирование зависимости и привести к беде. Говоря по-простому, в вопросах борьбы с алкоголем размер не имеет значения — в каждой капле алкоголя прячется маленький дьявол, мечтающий свалить человека в бездну порока и страдания. В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос об ограничении свободной розничной продажи мелкофасованного алкоголя в рамках борьбы с пропагандой потребления алкоголя, — говорится в обращении.

Данная мера, считает Милонов, пойдёт на пользу здоровью российской нации и станет очередным «гвоздём в гроб алкогольного мирового лобби».

Несмотря на то, что маркетологи считают размещённый на кассе товар дополнительной рекламой, которая провоцирует к необдуманным поступкам, с алкоголем в мелкой таре это не работает, рассказал News.ru нарколог Владимир Нужный.

— Я вообще не понимаю, для кого эти «шкалики» продают. Люмпенизированная группа населения никогда такие не покупает. Эта доза для них слишком мала. И они, во-первых, покупают не в магазине, а из-под полы или с рук, всякие подделки и совсем дешёвое спиртное. Люди, которые ведут нормальный образ жизни и выпивают лишь периодически, покупают алкоголь в нормальной таре в специализированном отделе, обладают определённым вкусом и предпочтениями — чекушки тоже явно не для них, — констатировал нарколог.

По мнению специалиста, предложение Виталия Милонова никак не повлияет на снижение алкогольной зависимости среди россиян.
Два года назад общественники уже выступали с аналогичной инициативой, и она даже была поддержана заместителем министра здравоохранения Дмитрием Костенниковым. Между тем запрет на продажу алкоголя на кассах магазинов так и не был законодательно оформлен.

При этом все ранее принятые меры, направленные на снижение алкоголизации населения, показали ощутимый результат. В прошлом году глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что за последние пять лет россияне стали на 80% меньше употреблять спиртное. Также, по данным Минздрава, за пять лет в России заболеваемость психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя и синдромом алкогольной зависимости среди подростков 15–17 лет, снизилась на 55%.

Источник: news.ru


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