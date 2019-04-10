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Автоматы для приема тары за деньги запустят в трех мегаполисах России

Пустую емкость из-под напитка можно опустить в автомат у супермаркета и получить обратно стоимость упаковки. Певрый фандомат появится в Нижнем Новгороде.

10.04.2019 Фото: vinnytsia.name Нет комментариев
 
Автоматы для приема тары за деньги запустят в трех мегаполисах России

Такие автоматы по сбору использованной тары работают сейчас в некоторых странах Европы

Проводник реформы обращения с отходами Российский экологический оператор (РЭО) планирует в 2019 году запустить пилотный проект создания системы автоматов по сбору использованной тары — фандоматов. В него войдут три мегаполиса на этом этапе, рассказал журналистам во вторник генеральный директор компании Денис Буцаев.

Фандоматы, в частности, работают в нескольких странах Европы. Система называется также залоговой. Она предполагает, что пустую емкость из-под напитка можно опустить в автомат у супермаркета и получить обратно стоимость упаковки. Участники рынка обращения с отходами в РФ неоднократно заявляли, что фандоматы позволят увеличить объем перерабатываемой тары, поскольку материал сохранит свои качества на этапе накопления. Рост доли перерабатываемого мусора — одна из задач национального проекта «Экология».

-По фандоматам мы рассчитываем, что это будет около трех населенных пунктов, с количеством проживающих более одного миллиона человек. Проект [запланирован] на этот год < …> Мы договорились с властями и с региональными операторами, что в качестве пилота рассмотрим Нижний Новгород, — сказал он.

Буцаев пояснил, что российские фандоматы будут устанавливать в удобных для жителей местах для сбора тары, стеклянных бутылок и алюминиевых банок. Автоматы должны будут возвращать часть стоимости товара. Пилотные города, по его словам, могут быть выбраны в ЦФО и ПФО.

О возможности такого проекта сообщал заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. Его слова приводила «Российская газета».

Источник: futurerussia.gov.ru


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