На 5 млн рублей купят бензина и солярки для ремонтирующей дороги Бердска техники

8 апреля подведены итоги аукциона на покупку бензина и солярки для нужд бердского Центра муниципальных услуг. Судя по аукционной документации, городской бюджет Бердска был готов потратить на топливо 5 658 150 рублей почти за полгода — 1 мая по 15 октября 2019 года.

В аукционе участвовали три фирмы — ООО «Хорос», ООО «Спектр» и ООО «Зеленый остров». Победителем признан «Хорос», предложивший наиболее выгодную цену. Этот поставщик автомобильного топливо снизил сумму 4 931 837 рублей. Экономия для бюджета составит около 700 тыс. рублей.

На эти деньги предполагается оплатить 80 тыс. литров дизельного топлива и 35 тыс. бензина марки А-92.

АЗС поставщика должны должны располагаться в границах Бердска, за исключением бензозаправок, расположенных на федеральной трассе Р-256.

Предполагается, что соляркой и бензином будут заправлять машины и трактора ЦМУ, которые чистят и ремонтируют бердские дороги.