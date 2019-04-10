АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019 №_1208

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером

54:32:010766:613

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 27.12.2018, рекомендаций комиссий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска от 17.01.2019, 29.03.2019, руководствуясь Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в части надземной этажности, изменив текущий показатель 4 этажа на 5 этажей, при сохранности той же максимальной высоты здания, на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010766:613, расположенном по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Морская, 29а.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить информацию на официальном сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г