Вы отказываетесь от детских прививок?

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Редакция «Курьер. Среда. Бердск» ищет семьи, которые отказываются от детских прививок и могут объяснить почему. Если вы готовы рассказать свою историю, тогда мы ждем ваших писем и звонков. Напишите нам на электронный адрес bkurer@mail.ru или позвоните по телефону 3-00-10.