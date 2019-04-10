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Потоп: Заливает улицы вода из дренажного колодца в Бердске

Насос, призванный осушать город, не справляется с прибывающими грунтовыми водами.

10.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Потоп: Заливает улицы вода из дренажного колодца в Бердске

Два дренажных колодца уже сданы в эксплуатацию. Но они не помогают

Масштабы затопление грунтовыми водами частного сектора Бердска только увеличиваются. С откачкой не справляются даже дренажные колодцы, которые строят ради отвода подземной реки. Колодец полностью наполнился водой.

Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. начальника управления капитального строительства Бердска Юрий Бекетов, вода вытекает наружу из дренажного колодца, расположенного на пересечении улиц Искитимской и Красная Сибирь.

— Очень много воды пошло. Насос не справляется. Сегодня решаем вопрос об установке более мощного насоса. Это «Виогем» (белгородская компания, сооружающая дренажную систему в Бердске — прим. рад.) должен делать. Вчера созванивался с директором компании. Там сейчас стоит насос на 18 кубов воды в час — не справляется. Чтобы установить более мощный, надо подключать электричество 380 вольт. Сегодня будем этот вопрос решать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 10 апреля Юрий Бекетов.

Он акцентировал внимание на том, что насос качает, но не справляется с прибывающими грунтовыми водами. Скорее всего, придется расширять дренажную систему и строить дополнительные колодцы. Сейчас функционируют два, еще три в процессе монтажа.

По словам Бекетова, эффективность дренажной системы можно будет оценить после 15 мая, когда спадет вторая волна паводка.
— Сейчас идет тенденция на поднятие подземной реки. Это по аналогии с обычной речкой: паводок идет, вода поднимается. Такой же процесс происходит и с грунтовыми водами, — отметил Юрий Владимирович.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Вот натворили то ,а всего надо было не давать разрешение на застройку многоэтажек .

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  2. житель Бердска

    Сносить весь частный сектор в этой зоне. Отселять людей в безопасные возвышенные места города. Пусть строят многоэтажки на этом болоте и сразу продумывают дренажку. А этот «тришкин кафтан» с насосами будет только время и деньги отвлекать! :(

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  3. Аноним

    Сначала покупаем диплом, потом тёплое место, потом покупают у себе подобных законы (чтобы замаскировать либо нивелировать свою безграмотност), придумываем новые налоги (чтобы обеспечить воровство и последствия бурной деятельности) — и результат обогнали молдован с тылу по уровню жизни

    Thumb up 0 Thumb down 0

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