Третий день бегает такса с ошейником в Микрорайоне. Хозяева, отзовитесь!

Потоп: Заливает улицы вода из дренажного колодца в Бердске
Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»
За «дебила» в суде ответит ведущий Первого канала перед главой Хакасии
Суточную норму учебной нагрузки для школьников предлагают разработать Роспотребнадзору
Фотомарафон «Мой брат! Моя сестра!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Горячую воду на пять дней отключат в самом населенном доме Бердска
Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»
По 400 тыс. рублей заплатят пострадавшим в «Зимней вишне»
$6,5 млрд зарубежных инвестиций «уплыли» из России