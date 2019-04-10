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Третий день бегает такса с ошейником в Микрорайоне. Хозяева, отзовитесь!

У последнего подъезда дома N67 Микрорайона (ост. Космическая) третий день бегает такса (кобель) черного цвета.

10.04.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий: У последнего подъезда дома N67 Микрорайона (ост. Космическая) третий день бегает такса (кобель) черного цвета с ошейником. Хозяева, отзовитесь!


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