Покормила медведя и лишилась руки туристка в Приамурье

На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы. Это случилось после того, как гостья захотела покормить зверя, которого держали в клетке.

— Пострадавшую доставили в больницу в состоянии травматического шока, врачи были вынуждены ампутировать ей левую руку в связи с повреждением сосудистого русла. Состояние пациентки стабильно тяжелое, она находится в реанимационном отделении, — рассказали «РГ» в администрации Амурской областной клинической больницы.

Специалисты следственного управления СК по региону начали доследственную проверку по факту происшествия. В ее ходе дадут оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание хищника и обеспечение безопасности посетителей.

Кстати

Это не первый подобный случай в Приамурье. В 2012 году медведь, которого также держали в клетке на одной из турбаз, напал на 12 летнюю девочку, которая пыталась его покормить. Ребенок выжил, судьба хищника неизвестна. В апреле 2016 года на базе отдыха медведь напал на девушку. Ее травмы оказались неопасными.

Источник: РГ