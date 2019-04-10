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Покормила медведя и лишилась руки туристка в Приамурье

Бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы. Врачи были вынуждены ампутировать ей левую руку в связи с повреждением сосудистого русла.

10.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Покормила медведя и лишилась руки туристка в Приамурье

На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы. Это случилось после того, как гостья захотела покормить зверя, которого держали в клетке.

— Пострадавшую доставили в больницу в состоянии травматического шока, врачи были вынуждены ампутировать ей левую руку в связи с повреждением сосудистого русла. Состояние пациентки стабильно тяжелое, она находится в реанимационном отделении, — рассказали «РГ» в администрации Амурской областной клинической больницы.

Специалисты следственного управления СК по региону начали доследственную проверку по факту происшествия. В ее ходе дадут оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание хищника и обеспечение безопасности посетителей.

Кстати

Это не первый подобный случай в Приамурье. В 2012 году медведь, которого также держали в клетке на одной из турбаз, напал на 12 летнюю девочку, которая пыталась его покормить. Ребенок выжил, судьба хищника неизвестна. В апреле 2016 года на базе отдыха медведь напал на девушку. Ее травмы оказались неопасными.

Источник: РГ


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