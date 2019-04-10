Горячую воду на пять дней отключат в самом населенном доме Бердска

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-28 Б, будет произведено отключение горячей воды у потребителей дома № 54 по ул.Вокзальной, сообщают в бердском Комбинате бытовых услуг. Воды не будет с 9 утра 15 апреля до 16 часов дня 19 апреля.