$6,5 млрд зарубежных инвестиций «уплыли» из России

Инвестиции в капитал российского бизнеса из-за рубежа в 2018 году сократились на $6,5 млрд. Это максимальный годовой отток с 1990-х годов.

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк. Это минимальное значение с 1997 года (с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ).

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

Рекордно плохой результат 2018 года во многом связан именно с низким объемом новых поступлений, обращает внимание главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

-Достаточно значительные изъятия из капитала сочетаются со снижающимся притоком. Это снижение началось еще в 2017 году, а в 2018-м проявилось сильнее. Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений, — рассуждает Орлова.

Статистика ЦБ говорит о все меньшей интегрированности России в мировой рынок прямых инвестиций, считает она.

Сальдо участия в капитале (поступления минус изъятия) стало отрицательным впервые с 2015 года. Для сравнения — в 2016 году приток по иностранным инвестициям в капитал компаний составлял $18,2 млрд, а в 2017-м — $9,7 млрд. В отрицательной зоне этот показатель по итогам года ранее находился только три раза: в 2003 году (минус $2,1 млрд), 2012-м (минус $866 млн) и в 2015-м (минус $445 млн), следует из данных ЦБ.



Общий объем инвестиций нерезидентов в компании нефинансовых секторов (с учетом реинвестирования доходов и инвестиций в долговые инструменты) по итогам 2018 года составил $5,9 млрд. Ниже он был только в 1994–2002 годах.

Рекордный отток инвестиций, который наблюдался в прошлом году, во многом связан с санкциями, писал ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» в октябре прошлого года. Из-за ограничений американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ Олега Дерипаски, а Виктор Вексельберг, также попавший под санкции, менял структуру владения российскими активами, объяснял он.

Впрочем, на основе данных ЦБ нельзя точно сказать, насколько велика в прямых инвестициях доля реальных иностранных инвесторов, так как часть вложений приходится на зарубежные офшоры российского происхождения. На статистику, например, влияет перевод крупных холдингов из зарубежных юрисдикций в российскую. Но если бы он был масштабным, то мог бы повлиять и на приток зарубежных инвестиций в статистике ЦБ, а он, наоборот, снижается, отмечает Орлова.

Источник: РБК