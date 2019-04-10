Неохотно выдают кредиты россиянам банки в 2019 году

Доля отклоненных кредитных заявок по всем типам потребкредитов за первые два месяца текущего года составила 67,5%
Российские банки в первом квартале текущего года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, единственным исключением стали кредитные карты, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Так, по информации бюро, в первом квартале текущего года доля заявок на кредит наличными, получивших одобрение, упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентных пунктов, до 32%. Доля одобренных заявок на автокредиты также снизилась на 11 процентных пунктов — до 33%. По ипотеке отмечается максимальный среди всех иных продуктов уровень одобрения заявок на получение кредитов по итогам первого квартала — 72%, однако еще год назад этот показатель составлял 80%.
Единственный продукт, который банки в первом квартале 2019 года одобряют также охотно, как и в январе-марте 2018 года, являются кредитные карты. Доля заявок с одобрением по данному типу продукта составляет 45%.
Тенденцию на увеличение доли отказов подметил и Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй.
-Банки достаточно часто отказывают заемщикам в получении кредита. Процент отказа может доходить почти до 70% для некоторых кредитных продуктов и каналов привлечения клиентов, — указал он.
Так, по статистике бюро, доля отклоненных кредитных заявок по всем типам потребкредитов за первые два месяца текущего года составила 67,5% против 60,9% в январе-феврале 2018 года.
По данным главы бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, основными причинами отказа является кредитная история потребителей и их долговая нагрузка.
-Если смотреть более детально на причины отказа, то для банков значимым фактором является наличие текущей просроченной задолженности, пусть и не длительной, на какую-либо значимую сумму или наличие длительной просроченной задолженности более месяца. Также в последнее время увеличивается число отказов вследствие превышения суммы ежемесячных платежей по кредитам над установленными в каждом банке пороговыми значениями», — прокомментировал он.
В ОКБ также одной из основных причин отказов назвали несоответствие данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора. При этом, наиболее часто эта причина становится решающей для отклонения заявок на автокредиты (5%).
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