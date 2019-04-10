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Суточную норму учебной нагрузки для школьников предлагают разработать Роспотребнадзору

По мнению экспертов ОНФ детям не хватает времени на учебу. Для того чтобы освоить учебную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

10.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Суточную норму учебной нагрузки для школьников предлагают разработать Роспотребнадзору

По итогам опроса ОНФ стало известно, что большинству российских детей (72%) не нравится учиться в школе

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников. Об этом RT рассказали в пресс-службе движения.

По мнению экспертов ОНФ, в настоящее время на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (ФГОСы), детям не хватает времени.

В результате, для того чтобы освоить учебную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

То есть дополнительная часть обучения (различные кружки, секции, индивидуальные занятия и проч.) превращается в продолжение обязательных уроков, отмечают в ОНФ.

В итоге, по оценкам экспертов, «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю. Это больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Такая нагрузка сказывается на здоровье детей.

-СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребёнка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования — для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объёмов нагрузки возрастным возможностям школьников, — рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Ранее по итогам опроса ОНФ стало известно, что большинству российских детей (72%) не нравится учиться в школе.

Чаще всего подростки жалуются на отсутствие интересных уроков, нехватку полезных знаний и большую нагрузку.

Источник: RT


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