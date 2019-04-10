Суточную норму учебной нагрузки для школьников предлагают разработать Роспотребнадзору

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников. Об этом RT рассказали в пресс-службе движения.

По мнению экспертов ОНФ, в настоящее время на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования (ФГОСы), детям не хватает времени.

В результате, для того чтобы освоить учебную программу, некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

То есть дополнительная часть обучения (различные кружки, секции, индивидуальные занятия и проч.) превращается в продолжение обязательных уроков, отмечают в ОНФ.

В итоге, по оценкам экспертов, «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю. Это больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Такая нагрузка сказывается на здоровье детей.

-СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребёнка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования — для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объёмов нагрузки возрастным возможностям школьников, — рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Ранее по итогам опроса ОНФ стало известно, что большинству российских детей (72%) не нравится учиться в школе.

Чаще всего подростки жалуются на отсутствие интересных уроков, нехватку полезных знаний и большую нагрузку.

Источник: RT