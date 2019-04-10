За «дебила» в суде ответит ведущий Первого канала перед главой Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов через Абаканский городской суд требует признать порочащими честь и достоинство слова пресс-секретаря компании «Роснефть», ведущего «Однако» на «Первом канале» Михаила Леонтьева, который в декабре 2018 года назвал Коновалова «дебилом».

Ответчиками также выступают телеканал «ТВ7» и портал «АИС», соответчиком — «Издательский дом «Комсомольская правда».

-Первоначально должны быть проведены лингвистические экспертизы, которые покажут, насколько эти слова могут считаться оскорбительными, — рассказала «Шансу» пресс-секретарь Абаканского городского суда Анжелика Гуляева.

Напомним, в январе 2019 глава Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю компании «Роснефть», ведущему программы «Однако» на «Первом канале» Михаилу Леонтьеву. Суд признал недействительным утверждение Леонтьева о том, что предвыборную кампанию Коновалову финансировал разрез «Аршановский». Медиагруппа «Юг Сибири», в эфире которой вышел сюжет Леонтьева, обязан опубликовать опровержение.